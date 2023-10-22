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伊朗2女記者報導艾米尼之死 法院判處長期監禁

中央社杜拜22日綜合外電報導
2名女記者因報導艾米尼之死相關新聞，遭伊朗革命法庭判處長期監禁。 (美聯社)
2名女記者因報導艾米尼之死相關新聞，遭伊朗革命法庭判處長期監禁。 (美聯社)

伊朗媒體今天報導，革命法庭判處2名女記者長期監禁，因為她們被控在報導庫德族女子艾米尼去年遭關押期間逝世相關新聞時，與美國政府合作並危害國家安全。

路透報導，艾米尼（Mahsa Amini）去年8月涉嫌違反伊斯蘭服裝規定被宗教警察關押，9月16日突然過世，得年22歲，其死訊在伊朗各地引發長達數月的大規模示威，構成伊朗神職領袖執政數十年來最大挑戰。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗革命法庭（Revolutionary Court）分別判處女記者哈梅迪（Niloofar Hamedi）及穆哈瑪迪（Elaheh Mohammadi）13年和12年徒刑，罪名包括與美國政府合作及危害國家安全。

哈梅迪在拍攝艾米尼雙親於德黑蘭一家醫院相擁的照片後被捕，當時艾米尼在醫院中陷入昏迷。穆哈瑪迪則是在報導艾米尼於故鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）舉行的喪禮後被捕，薩蓋茲是最早爆發示威之地。

兩名女記者的律師已否認這些指控。伊朗通訊社報導，兩人可對「已裁定的判決」提出上訴。

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