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評論以哈衝突惹議 網路高峰會執行長下台

中央社／ 里斯本21日綜合外電報導
Web Summit的創辦人柯斯葛瑞夫（Paddy Cosgrave）。（路透）
Web Summit的創辦人柯斯葛瑞夫（Paddy Cosgrave）。（路透）

網路高峰會（Web Summit）創辦人兼執行長柯茲葛瑞夫21日請辭，此前他對以哈衝突發表評論，促使一些科技公司和投資人取消參加下個月在葡萄牙的網路高峰會。

路透報導，柯茲葛瑞夫（Paddy Cosgrave）在聲明中說：「不幸的是，我的個人評論已經分散了大家對這次活動、我們的團隊、贊助商及新創公司和參與者的注意力。」

他說：「在此對於我造成的任何傷害，再次誠摯道歉。」

網路高峰會是世界數一數二大的年度科技盛會，主辦單位發言人在電子郵件聲明中表示，公司將盡快任命新的執行長，並說2023年葡萄牙里斯本（Lisbon）網路高峰會將按計畫在11月13日至16日舉行。

根據彭博報導，谷歌（Google）、臉書（Facebook）母公司Meta Platforms以及英特爾公司（Intel Corp）和西門子公司（Siemens AG）等數家科技大廠已決定不參加這場活動。

柯茲葛瑞夫本月13日在社群媒體X平台的貼文招致批評，內容提到巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，以色列對加薩走廊採取的報復行動。

貼文寫道：「即使是盟友犯下戰爭罪，那也是戰爭罪，應該不諱言地說出來。」隨後柯茲葛瑞夫在17日為自己的言論道歉。

柯茲葛瑞夫仍然是網路高峰會的大股東。

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