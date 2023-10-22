以哈開打 消息人士：伊朗自覺陷窘境

伊朗最高領袖哈米尼（右）。（美聯社）

伊朗 長期支持統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯 」，根據9名伊朗官員，隨著以哈衝突升溫，伊朗發現自己陷入左右為難的處境，正試圖管控這場持續惡化的危機。

路透報導，伊朗15日對宿敵以色列 公開下達最後通牒：外長警告以色列應立即停止猛攻加薩（Gaza），否則伊朗將被迫採取行動。幾小時後，伊朗駐聯合國代表團就軟化語氣，向世人保證除非以色列攻擊伊朗的利益或公民，否則自家武裝部隊不會干預這場衝突。

根據伊朗官員的說法，面對以色列可能全面入侵加薩，伊朗若袖手旁觀，將重挫伊朗40年來追求區域支配地位的戰略。但若大舉攻擊美國盟邦以色列，伊朗可能損失慘重，並導致國民不滿國家神權統治者。而且伊朗早已深陷經濟危機。

這些官員羅列伊朗統治集團衡量的多項軍事、外交和國內優先事務，他們因為事涉敏感要求匿名。

3名安全事務官員說，伊朗最高決策者暫時已達成如下共識：對於伊朗在黎巴嫩的代理團體「真主黨」（Hezbollah）有限度跨境突襲以色列軍事目標，以及區域內其他結盟團體對美方目標發動低級別的攻擊，伊朗給予祝福，同時伊朗還要避免事態急遽升溫，防止自身捲入衝突。

根據伊朗國營媒體，伊朗國會國家安全委員會主席賈拉爾薩德（Vahid Jalalzadeh）18日說：「我們與哈瑪斯、（哈瑪斯盟友）伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）、真主黨保持聯繫。…他們的立場是，並未預期我們會發起軍事行動。」

關於伊朗如何回應以巴危機，伊朗外交部未回應置評請求。以色列軍方拒絕評論。

路透指出，伊朗政府的作法猶如高空走鋼索。

從黎巴嫩的真主黨到葉門叛軍「青年運動」（Houthis），伊朗在中東各地建立起一個武裝代理團體網絡，而代理勢力是伊朗數十年來影響這個區域的主要武器。消息人士指出，如果喪失過去30年來透過哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織在加薩建立的權力基礎，將使伊朗的計畫受挫。

根據其中3名官員，伊朗此次若無所作為，可能會被代理勢力視為軟弱的跡象，也可能打擊伊朗的地位。畢竟伊朗長期聲援巴勒斯坦人反抗以色列、拒絕承認以色列這個國家，並視其為邪惡的占領者。

曾在第一和第二次巴勒斯坦大起義（intifada）期間參與協商的以色列前情報官員梅拉米德（Avi Melamed）說：「要不要派真主黨去作戰，以試圖拯救他們在加薩走廊的分支？抑或是可能放手讓這個分支離去和放棄它？伊朗人正面臨這種兩難局面。」

伊朗的戰略目標受到立即性的軍事考量牽制，目前以色列為報復哈瑪斯7日突襲殺害1400名以色列人，已對加薩發動空中閃電戰，造成至少4300人死亡。

以色列是一大軍事力量，咸信該國擁有自己的核武器，但以色列不會證實或否認此事。以色列還擁有美國的支持，美國已調派兩艘航空母艦和戰機前往地中海東部，一部分目的在於警告伊朗。

一名伊朗高階外交官說：「對伊朗高層，尤其是最高領袖（哈米尼，Ayatollah Ali Khamenei）而言，第一要務就是（伊朗）伊斯蘭共和國的生存。…這就是為何伊朗當局從攻擊之初就對以色列疾言厲色，卻避免直接軍事干預，至少現在是這樣。」

黎巴嫩真主黨自7日起就在以黎邊界與以軍交火，相關衝突已造成14名真主黨戰士喪命。兩名熟知真主黨思維的消息人士說，這些低級別交火旨在讓以色列軍隊疲於奔命，而非開啟新的主戰線。

真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）以放話威脅以色列而聞名，但自危機開始以來，他還不曾公開講話。

以色列3名安全事務高層消息人士和西方一名消息人士都告訴路透，以色列不希望與伊朗直接衝突，儘管伊朗人訓練並武裝哈瑪斯，並無跡象顯示他們事前就知道哈瑪斯7日會攻擊以色列。哈米尼也否認伊朗參與攻擊，但他對傷害以色列讚譽有加。

以色列與西方消息人士都說，唯有被伊朗部隊從伊朗直接攻擊，以色列才會攻擊伊朗。但他們示警局勢持續變動，若真主黨或伊朗在敘利亞、伊拉克的代理人攻擊以色列，繼而導致重大傷亡，以色列有可能改打別的算盤。

一名以色列消息人士補充，伊朗或結盟團體若誤判代理人攻擊的規模，有可能讓以色列改變態度。

美方官員已表明，美國目標在於避免衝突擴大、阻止其他人攻擊美國的利益，同時保持選項開放。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點