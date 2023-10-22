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印尼總統兒子將擔任國防部長副手 角逐明年總統大選

中央社雅加達22日專電
印尼總統佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗今晚正式被提名為副總統參選人，成為國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃的搭檔，一同角逐明年總統大選。(歐新社)
印尼總統佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗今晚正式被提名為副總統參選人，成為國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃的搭檔，一同角逐明年總統大選。(歐新社)

印尼總統佐科威長子、梭羅市市長吉伯朗今晚正式被提名為副總統參選人，成為國防部長、大印尼行動黨主席普拉伯沃的搭檔，一同角逐明年總統大選。

印尼國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）今晚正式宣布總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）將成為他的競選搭檔，擔任副總統參選人。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體今晚報導，這項消息是由8個政黨組成的「印尼前進聯盟」（KIM）宣布，該聯盟決定共同提名普拉伯沃為總統參選人，並由吉伯朗擔任他的副手。

印尼前進聯盟指出，今天進行最後討論後，一致同意由普拉伯沃代表聯盟角逐明年總統大選。普拉伯沃說：「吉伯朗將擔任副總統參選人。」

佐科威人氣極高，外界認為，選擇36歲的吉伯朗擔任普拉伯沃副手將對普拉伯沃有利。

印尼憲法法院16日駁回參選正副總統年齡限制下修至35歲的請願，被認為阻斷印尼總統佐科威長子吉伯朗爭取被提名副總統之路，但法院同一天的另一裁決，則同意若曾擔任地方首長等職務，就不受最低年齡限制。

這項裁決為擔任梭羅市市長的吉伯朗掃除參選大礙，飽受批評。因為吉伯朗10月剛滿36歲，若按原規定是不能參選副總統，但法院16日的裁決等同為他另闢新徑。

多名印尼學者認為，該裁決導致印尼民主退步。阿茲哈印尼大學（Universitas Al Azhar Indonesia）政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）曾向「時代報」（Tempo）表示，這項裁決對民主而言是個「可怕的災難」。

印尼 國防部

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