伊朗艾米尼事件重演 少女疑未戴頭巾陷衝突後腦死

據監視器畫面，一名女子幫忙將16歲少女葛拉凡從車裡拉出來。(美聯社)

伊朗 國營媒體今天報導，伊朗少女葛拉凡本月初疑因違反佩戴頭巾規定，在地鐵 上與執法人員發生衝突後陷入昏迷，據稱她已「腦死」。

路透報導，為伊朗庫德族發聲的Hengaw等人權團體最早將16歲少女葛拉凡（Armita Geravand）住院一事公諸於世，並在社群媒體 公布她的照片，顯示她昏迷不醒，戴著呼吸器，頭上纏著繃帶，顯然依賴維生系統存活。路透無法確定這些照片的真實性。

伊朗國營媒體今天報導：「對於葛拉凡最新健康情況的追蹤顯示，儘管醫療人員做出努力，她腦死的情況似乎已經確定。」

人權倡議者一直擔心，葛拉凡可能面臨與伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）相同的命運。艾米尼去年在被道德警察拘留期間死亡，引發了長達數月的全國性反政府示威，是對伊朗神職統治者構成的最無畏挑戰之一。

據報導，葛拉凡10月1日在德黑蘭地鐵（Tehran Metro）與維護伊斯蘭服裝規定的執法人員發生衝突後受傷，事後伊朗當局否認此事。

伊朗神權體制自1979年人民革命推翻西方支持的世俗國王以來，一直對女性服裝實施限制。女性依法須遮住頭髮，並穿著寬鬆長袍。

伊朗女性若違反嚴格伊斯蘭服裝規定，會面臨公眾譴責、罰款或逮捕，但自艾米尼之死後，有愈來愈多女性抗令，不戴頭巾在全國各地商場、餐廳和商店等公共場所拋頭露面。

關於葛拉凡已腦死的報導，可能重燃艾米尼之死引發的全國性示威。