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以色列與黎巴嫩跨境交火 造成至少1死2傷

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列與黎巴嫩邊境今天據報出現人員傷亡。圖為以色列黎巴嫩邊境上空出現砲火。（路透）
以色列與黎巴嫩邊境今天據報出現人員傷亡。圖為以色列黎巴嫩邊境上空出現砲火。（路透）

以色列與黎巴嫩邊境今天據報出現人員傷亡。外界擔憂，以色列軍隊與伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」交火，將形成一條新的戰線。

法新社報導，以色列已在20日下令撤離邊境城鎮基耶施摩納巿（Kiryat Shmona）的約2萬5000名居民，因為該地區遭到真主黨（Hezbollah）和巴勒斯坦聯盟派系的砲火攻擊。

黎巴嫩緊急服務部門引述真主黨說法表示，1名武裝分子被殺，而在以色列，有2名泰國農場工人受傷。

一名真主黨高階官員警告，隨著以色列在加薩邊境集結軍隊，真主黨也隨時準備加大參與衝突的力度。

真主黨二號人物卡西姆（Naim Qassem）表示，「讓我們說得明確一點，如果出現需要我們加強干預力度的狀況，我們就會出手。」

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）則稱，針對以國北部邊境馬加利奧特（Margaliot）地區的攻擊，導致2名泰籍農場工人受傷，其中1人胸部受傷，另1人四肢受傷。

以色列約有3萬名泰國勞工，其中許多人都在農業部門工作。

自10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列以來，以色列與黎巴嫩的邊境交火已造成以色列方面至少4人喪生，其中包括3名士兵和1名平民。

黎巴嫩南部也有至少有23人死亡，其中大多數都是戰鬥人員，但至少有4名平民，包括1名殉職的路透社記者。

以色列 泰國 加薩

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