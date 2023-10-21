倫敦爆發挺巴勒斯坦示威 吸引約10萬人參加

在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」突襲以色列的2周後，今天約有10萬人參加倫敦市中心的親巴勒斯坦示威活動。（路透）

在巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織「哈瑪斯 」突襲以色列的2周後，今天約有10萬人參加倫敦市中心的親巴勒斯坦示威活動，要求加薩 走廊立即停火。

路透社報導，大批抗議者高喊「解放巴勒斯坦」、高舉橫幅標語、揮舞巴勒斯坦國旗，他們穿過倫敦市中心，然後在英國首相蘇納克（Rishi Sunak）唐寧街的官邸外集結。

警方估計，約有10萬人參加「巴勒斯坦團結組織」（Palestine Solidarity Campaign）主辦的「支持巴勒斯坦全國遊行」（National March for Palestine）示威活動。

一名參加示威的女性告訴路透社，「身為一個希望有一天能回家的巴勒斯坦人，身為一個在加薩走廊有兄弟姊妹和家人的巴勒斯坦人，我希望我們能做得更多，但抗議是我們目前能做的。 」

另名抗議者手舉印有蘇納克、美國總統拜登和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）照片的橫幅，上面寫著「因戰爭罪遭到通緝」。

警方在示威活動前警告，任何支持哈瑪斯（Hamas）的人都將面臨逮捕，且任何仇恨犯罪事件都不會被容忍。哈瑪斯已被英國當局列為「恐怖組織」。

示威活動過程大致平和，暫未接獲有人被捕的通報。

昨天公布的最新數據顯示，與去年同期相比，本月反猶太主義犯罪增加1353%，而仇視伊斯蘭教的犯罪也增加了140%。