以巴戰爭邁入第3周 聯合國籲停火終結加薩「夢魘」

以色列與武裝組織哈瑪斯（Hamas）交戰邁入第3周。圖為以色列士兵在當地巡邏。（美聯社）

以色列 與武裝組織哈瑪斯 （Hamas）交戰邁入第3周，聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲「人道停火」，並要求全球採取行動終結加薩 這場「可怕夢魘」。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在埃及開羅舉行的和平峰會致詞表示，居住在加薩走廊的240萬人正經歷一場「人道大災難」，不僅數千人喪生，還有超過100萬人流離失所。

數小時之前，首支援助物資車隊駛入加薩南部。古特瑞斯指出，必須快速擴增救援工作，需要提供更多援助。

古特瑞斯在這場和平峰會表示，巴勒斯坦人需要「援助物資以其所需的規模，持續送進加薩」。許多阿拉伯國家領導人都出席這場峰會。

儘管尋求停止暴力的外交努力目前幾乎沒有進展，但埃及在以巴開戰一週後即宣布舉行這場峰會的計畫，呼籲各方克制並重返和平會談。埃及在歷史上向來是哈瑪斯與以色列之間的調解人。

巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲，引發以色列報復回擊，雙方持續發生衝突。哈瑪斯的攻擊造成至少1400人喪生，其中多為平民，這也是以色列1948年建國以來，遭遇最嚴重的致命襲擊。

哈瑪斯控制的加薩走廊衛生部今天表示，自以色列開始轟炸以來，至少有4385人喪命，其中包括1756名兒童；另有1萬3561人受傷。