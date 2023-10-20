以哈衝突 在埃巴勒斯坦學生：寧可回去守著家人

自以巴7日爆發嚴重衝突至今，加薩走廊受到以色列多次空襲轟炸，多名居住在埃及的巴勒斯坦人心繫加薩家人，有學生甚至含淚說，寧可回到加薩，和家人相守在一起。（Getty Images）

自以巴7日爆發嚴重衝突至今，加薩 走廊受到以色列 多次空襲轟炸。多名居住在埃及的巴勒斯坦 人心繫加薩家人，有學生甚至含淚說，寧可回到加薩，和家人相守在一起。

居住在加薩走廊的230萬巴勒斯坦人連續多天被以色列襲擊，已造成4100多名巴勒斯坦人死亡。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）下令圍困，剝奪巴勒斯坦人使用水電能源和取得糧食的權利，也因而造成他們與外界斷聯。

埃及「金字塔報」（Al Ahram）19日報導，現約有6000名巴勒斯坦籍學生在埃及不同的大學求學。學生都不斷地滑動手機，試圖找出有關家人的消息，看他們是否還活著。

女學生莎加在接受法新社（AFP）採訪時說：「我無法正常思考。我不知道我的家人在哪裡，他們是否還好。」她說，母親最後一次在加薩北部的避難醫院裡與她交談時，母親說擔心即使空襲沒有炸死他們，「孩子們也會被嚇死」。

莎加對於母親絕望的想法無能為力，只能想像她6歲的妹妹躺在醫院的地上，在寒冷的暗夜中瑟瑟發抖。

每當她看到又有醫院被炸毀的消息時，她的心臟都會劇烈跳動，感到驚慌失措。

和莎加有同樣糟糕心情的21歲學生賈比爾也是直盯手機螢幕訊息。他的母親在12日發來最後一條留言說，將離開加薩北部的家，帶著賈比爾的4名姐妹和3名兄弟一起往南部逃難。

賈比爾告訴法新社說：「但在這之後，我就再也沒有看到母親傳來任何訊息了。」

學生們試圖在社群媒體上查看轟炸地點，比對家人可能所在的處所或道路，並仔細核對遇害家庭名單。學生謝哈布說：「你能做的只有禱告，希望不會看到自己的姓氏。」

只是很遺憾地，謝哈布從Instagram上的一篇貼文中獲悉，他整個大家庭共居的住宅遭到轟炸。屋內45人都被炸死，包括他數十名的堂兄弟。

賈比爾說，第一次感覺到自己的家園和生命受到迫切威脅是在6歲時，加薩走廊遭受以色列空襲。他記得炸彈從天而降，自己只能緊緊地抓住家人的衣角。

多名學生的童年記憶似乎都是停留在，不斷遭受以色列空襲和躲避逃生的循環中。印象最深刻是2014年，以色列持續攻擊50天的加薩戰爭。當時以色列軍隊殺害約 2250名巴勒斯坦人。

儘管多年來，莎加一家人遭受以色列軍隊殘暴對待，父親仍堅持要留守原地，堅稱「我們的家就是我們的全部」。

但10月8日，當以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布作戰，並威脅要以「前所未有」的方式反擊時，莎加的父親便要求一家人收拾行囊離開。幾天內，他們的家園已成一堆殘垣斷瓦。

住西部的莎加和住南部的謝哈布都以為，只有哈瑪斯統治中心所在的北部才會受到攻擊，其他地區不會被轟炸。

然而事實證明，在這場以色列自稱自衛性反擊的戰爭中，整個加薩走廊連一個安全的角落都沒有。

對這些心急如焚，擔心加薩家人安危的學生來說，煎熬的心情還夾雜著難受的罪惡感。「我怎可以離開他們這麼遠？他們餓了沒飯吃，我怎可以吃飯？怎可以睡在床上？」

賈比爾和莎加都有這種深深的自責感。

「我討厭這種感覺—知道自己很安全，而家人卻流離失所。我希望和他們在一起。寧可待在加薩，和他們一起死，也不想帶著這種感覺吃飯睡覺。」