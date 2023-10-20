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學者：中俄伊朗假消息圈散播 加薩遇襲淪認知戰

中央社／巴黎20日專電
加薩醫院17日遇襲，以巴衝突雙方互控、假消息在各大社群媒體上滿天飛。（路透）
加薩醫院17日遇襲，以巴衝突雙方互控、假消息在各大社群媒體上滿天飛。（路透）

加薩醫院17日遇襲，以巴衝突雙方互控、假消息滿天飛。法國學者分析，哈瑪斯擅打認知戰，再透過俄、中、伊朗「假消息生態圈」加速傳播；以色列也投身媒體戰，指稱對方擺拍裝可憐。

加薩走廊阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）17日遇襲，至少400名巴勒斯坦平民喪生，哈瑪斯第一時間指控以色列為之；以色列隨即否認在醫院所在區域動武，反控是「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」

（Palestinian Islamic Jihad）的火箭失控殃及醫院。

一起不幸的醫院遇襲案，演變成以巴互控的羅生門，兩方盟友眾說紛紜，情緒隨之跌宕起伏。肇禍者到底是誰，又是誰信誓旦旦指控對方、發布「證據」，並在第一時間操控輿論方向？

歐洲新聞台（Euronews）今天刊文指出，醫院轟炸慘案仍有待回答的問題，然而網路上各種傳言、假消息與誤導性的影片早已滿天飛。

報導指出，社群平台X上，假冒記者和政府官員的帳號如雨後春筍般湧現。自稱半島電視台記者法里達汗（Farida Khan）宣稱目睹哈瑪斯火箭誤射醫院，該推文現已被刪除，半島電視台隨後也出面澄清。

同一時間，也出現以色列國防軍（Israel Defense Forces，IDF）的假冒帳號，其中一則貼文以阿拉伯文撰寫，表示自己就是爆炸案始作俑者。儘管文中「給予安樂死」等用詞粗俗殘暴到啟人疑竇，帳號的IDF標誌也錯誤，卻仍被大量轉發。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）透過Telegram澄清，沒有發布任何有關加薩醫院的聲明或評論，「以我之名流傳的所有資訊都來自哈瑪斯媒體，且完全虛假」。

「資訊戰：企圖征服精神的國家」一書作者、專研媒體操作史的巴黎政治學院（Sciences Po）歷史系教授柯隆（David Colon）19日在重點週刊（Le Point）分析哈瑪斯和以色列如何透過加薩醫院遭襲投身媒體戰。

哈瑪斯在醫院遇襲後首先將矛頭指向以色列，因此第一時間社群媒體、全球記者和媒體都開始傳播哈瑪斯的論述，受難者影像也在網路擴散，引發阿拉伯國家憤慨，後續被發現其中摻雜人工智慧（AI）繪製成的照片，

柯隆指出，自以色列2002年占領約旦河西岸城市哲寧（Jenin）後，哈瑪斯便利用資訊作為不對等武器，「政治宣傳讓他們得以用觸擊全球輿論的方式補足軍力劣勢」。

蓋達組織（Al-Qaeda）已故領導人賓拉登（Osama bin Laden）曾在2002年寫道：「顯然媒體戰是21世紀最有力的方法之一」。

柯隆指出，如今哈瑪斯釋放的訊息不僅獲支持者轉發，更透過「由莫斯科-德黑蘭-北京組成的假訊息軸心在假消息國際生態圈中傳播」。

卡達的哈麥德哈里發大學（Hamad Bin Khalifa University）教授兼假消息專家瓊斯（Marc Owen Jones）向路透社表示，哈瑪斯正在傳遞兩面訊息。一方面是非常殘忍的攻擊畫面；另一邊則是祭出人道關懷的形象轉移焦點。「顯然他們針對不同受眾，但結合起來的效果足以混淆視聽」。

同樣的，反巴勒斯坦論述則控訴巴勒斯坦人「擺拍傷亡場景」，「這也是為了混淆黑白，把巴勒斯坦人塑造為不誠實，懷疑巴勒斯坦人民受苦畫面的真實性」。

在爆炸案中，許多未經證實或虛假的主張及誤導性論述都是透過X平台「藍勾勾」，即所謂認證帳號而放大傳播。在美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的主導下，如今任何人都可以每月不到10美元（約合新台幣320元）的價格獲得認證標章，興風作浪的假認證帳號因此大量竄出。

X平台也因此遭到指責。加拿大多倫多大學的公民實驗室（Citizen Lab）計畫資深研究人員史考特-雷爾頓（John Scott-Railton）批評，「平台轉向的方式，只會獎勵、鼓勵、激勵和放大惑眾妖言」。

有鑒於情況嚴峻，歐盟執委會日前要求X加大力度杜絕相關假新聞，昨天正式要求臉書母公司Meta和TikTok解釋針對打擊以巴衝突假消息所做的努力。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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