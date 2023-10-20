亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐
低成本航空「亞洲航空」（AirAsia）執行長費南德斯（Tony Fernandes）日前一邊開會一邊裸上半身接受按摩，還將照片上傳到社群媒體，遭網友抨擊不專業，隨後刪文。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬來西亞廉價航空亞航聯合創辦人費南德斯本周稍早在職場社群平台LinkedIn發布這張照片，還讚揚公司文化，不料卻招致工作環境不當的負面批評。
費南德斯發文說，這周工作壓力很大，所以同事建議他去按摩。從發布的照片中可看到他坐在會議室裡，由一名戴著口罩的人員為他按摩肩膀。
他寫道：「我可以一邊按摩，一邊開管理會議，真的好愛印尼跟亞航的文化。」
這則貼文招來許多LinkedIn用戶批評費南德斯的行為毫不專業。其中一人批評說，他可能讓職場其他人感到不舒服。
這名批評者指出：「我不認為你公司的女性員工在此情境下會感到舒適或安全，而且你是老闆，她們很可能也不敢挑戰你或說些什麼。」
CNN與費南德斯聯繫時，他拒絕對此置評。
費南德斯早前告訴彭博，他搭了18小時的飛機，全身痠痛，所以接受按摩的建議。「你不可能把發文背後的念頭解釋清楚，所以我就刪掉了」，並強調自己無意冒犯任何人。
費南德斯最為人所知的事蹟是重啟亞航，他現為這家廉價航空母公司Capital A的執行長。
出生於馬來西亞吉隆坡的費南德斯過去曾負責管理華納音樂集團（Warner Music Group）東南亞業務。他於2001年僅以26美分買下破產的亞航，這家廉價航空如今是亞洲主要的低成本航空公司之一。
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