亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

「亞洲航空」執行長費南德斯日前一邊開會一邊裸上半身接受按摩，還將照片上傳到LinkedIn。（截取自LinkedIn）

低成本航空「亞洲航空」（AirAsia）執行長費南德斯（Tony Fernandes）日前一邊開會一邊裸上半身接受按摩，還將照片上傳到社群媒體，遭網友抨擊不專業，隨後刪文。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬來西亞廉價航空 亞航聯合創辦人費南德斯本周稍早在職場社群平台LinkedIn發布這張照片，還讚揚公司文化，不料卻招致工作環境不當的負面批評。

費南德斯發文說，這周工作壓力很大，所以同事建議他去按摩。從發布的照片中可看到他坐在會議室裡，由一名戴著口罩的人員為他按摩肩膀。

他寫道：「我可以一邊按摩，一邊開管理會議，真的好愛印尼跟亞航的文化。」

這則貼文招來許多LinkedIn用戶批評費南德斯的行為毫不專業。其中一人批評說，他可能讓職場其他人感到不舒服。

這名批評者指出：「我不認為你公司的女性員工在此情境下會感到舒適或安全，而且你是老闆，她們很可能也不敢挑戰你或說些什麼。」

CNN與費南德斯聯繫時，他拒絕對此置評。

費南德斯早前告訴彭博，他搭了18小時的飛機，全身痠痛，所以接受按摩的建議。「你不可能把發文背後的念頭解釋清楚，所以我就刪掉了」，並強調自己無意冒犯任何人。

費南德斯最為人所知的事蹟是重啟亞航，他現為這家廉價航空母公司Capital A的執行長。

出生於馬來西亞吉隆坡的費南德斯過去曾負責管理華納音樂集團（Warner Music Group）東南亞 業務。他於2001年僅以26美分買下破產 的亞航，這家廉價航空如今是亞洲主要的低成本航空公司之一。