加薩醫院被炸後 附近教堂傳遭空襲波及 釀大量死傷

巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日晚間發生爆炸，圖為現場18日白天的空拍照。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯 」控制的內政部表示，以色列 發動空襲後，有多名流離失所、在加薩 走廊一座教堂避難的人死傷。以色列軍方則表示正在調查相關消息。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）控制的內政部稱，這波空襲導致希臘正教聖波菲瑞斯教堂（Saint Porphyrius Church）建築內有「大量」人員傷亡。

在戰爭肆虐加薩走廊（Gaza Strip）這塊巴勒斯坦飛地之際，許多加薩居民紛紛來此教堂避難。

目擊者告訴法新社，空襲本來似乎是瞄準教堂附近一處目標。法新社聯繫以色列軍方時，對方回答正在調查相關消息。

目擊者指出，空襲毀損教堂正面，並導致一棟相鄰建築物倒塌，許多傷者被送醫。

聖波菲瑞斯教堂是加薩市（Gaza City）還在使用中的最古老教堂，位於加薩市的歷史城區，距離阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）不遠。

根據哈瑪斯當局的說法，阿里阿拉伯醫院17日遭到空襲，造成至少471人喪生。哈瑪斯指控以色列空襲奪人性命，以色列軍方則說是「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）誤射火箭致人於死。