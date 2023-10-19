蒂妲史雲頓等3千演員、藝術家 呼籲政府勿挺以色列

圖為蒂妲史雲頓在洛杉磯出席電影首映。（美聯社資料照）

包括蒂妲史雲頓、史蒂夫庫根、「冰與火之歌」查爾斯丹斯、「哈利波特 」米瑞安·瑪格萊斯等明星在內，逾3000名演藝人員、藝術家及音樂家連署呼籲加薩 停火，指責以色列 的戰爭罪行，並呼籲各國政府停止給予以色列軍事和政治支持。

這封聯署信中寫道：「我們正在親眼目睹罪行和災難。以色列將加薩大部分地區夷為廢墟，並切斷了230萬巴勒斯坦人的水、電力、食物和藥品供應。」

「加薩已經是一個難民和難民兒童的社會。...他們被剝奪了權利，被以色列國防部長稱為『人形動物』。」

「我們的政府不僅容忍戰爭罪，還協助和教唆戰爭罪行。他們身為共謀而被究責的時刻終會來到。但現在，在我們譴責一切對平民的暴力和違反國際法的行為時，我們該做的事是盡其所能，結束加薩所遇到的空前殘酷行為，無論這些行為是誰做的。」

「我們要支持一場全球性的運動，去反抗破壞加薩和防止巴勒斯坦人民大規模流離失所。我們要求我們的政府停止對以色列行動的軍事和政治支持。」

數名英國官員譴責了這封信，表示這些人單方面譴責以色列，卻沒有提及發動戰爭的哈瑪斯的屠殺。以色列工黨之友董事門瑟(David Mencer)斥這封信為「一派胡言」。

他對「每日電訊報」說：「我邀請這群格格不入的怪人，去哈瑪斯政權下試試從事藝術的機會，去那邊挽救他們陷入困境的職業生涯。」