BBC在加薩醫院爆炸後報導 遭以色列政府砲轟「現代血祭誹謗」

巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生災難性爆炸事件，加薩走廊的衛生部當時指稱是遭到了以色列的空襲，救援人員則在現場搶救。(路透)

巴勒斯坦加薩 市的阿里阿拉伯醫院17日發生災難性爆炸事件後，英國廣播公司（BBC）特派記者立即進行的報導卻成了國內外眾矢之的，以色列 政府更指控是「現代血祭誹謗」（Modern blood libel）。

衛報19日報導，「血祭誹謗」是一個史上著名的反猶太謊言，稱猶太人會謀殺基督徒男孩，將他們的血用於宗教儀式。BBC特派記者唐尼森（Jon Donnison）爆炸發生後立即進行的報導中，表示以色列很可能有過錯，以國政府在社群媒體平台「X」（前身為推特）的官方帳號就將此事跟「血祭誹謗」連結起來。

據轉述，唐尼森從耶路撒冷報導時表示，已經聯繫以色列軍方進行評論，以軍則說正在調查，但考慮到爆炸的規模，除了以色列的一次空襲或多次空襲，真的很難看出還可能是什麼情況，「因為，當我們看到火箭從加薩發射時，我們從來沒見過如此規模的爆炸」。

唐尼森指出，在哈瑪斯等巴勒斯坦激進團體發動的火箭攻擊中，可能會見到6個人或更多的人遇害，「但我們從來沒有看過，像是我稍早看到影像那種爆炸規模的情況，如你所說，這隻影像還有待核實」。

英國國內此前對唐尼森的報導其實早有批評，如主管安全事務的副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat MP）在廣播節目譴責「不負責任的猜測」，但以色列政府的言詞顯得更為強硬。「X」上的以色列國官方帳號點名BBC世界新聞，「截至今天早上，你們關於醫院攻擊事件的現代血祭誹謗仍然存在，我們看到你們了，現在其他人也看到了」。

BBC的發言人捍衛了該公司的報導，稱「任何觀看、收聽或閱讀我們報導的人都可以看到，我們已經列出雙方對爆炸事件的相牴觸說法，清楚顯示是誰正在講這些說法，以及我們知道或是不知道什麼」。據報導，BBC還表示，唐尼森的評論是在阿里阿拉伯醫院爆炸之後立刻發表，接著就在後來的新聞進行澄清。