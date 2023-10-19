內唐亞胡稱準備打長期戰 英相：盼以色列勝利

蘇納克（左）（Rishi Sunak）抵達以色列與內唐亞胡（右）會談後，兩人召開聯合記者會。（歐新社）

以色列 總理內唐亞胡今天說，以色列面對的是一場「長期戰爭」，需要英國等盟友持之以恆的支援。英國首相蘇納克說，英國將持續與以色列同在，且期盼以色列勝利。

蘇納克（Rishi Sunak）今天抵達以色列訪問，與總統赫佐格（Isaac Herzog）及內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤。與內唐亞胡會談後，兩人召開聯合記者會。

內唐亞胡說，他認同德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日訪問以色列所言，巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯 」（Hamas）是「新納粹」。80年前，英國面臨「最黑暗時刻」，堅決抵抗納粹，如今以色列也面臨「最黑暗時刻」，文明世界同樣必須團結對抗並戰勝哈瑪斯，這是一場非贏不可的正義之戰。

內唐亞胡提到，這不只是以色列的戰爭，也是現代阿拉伯國家、西方文明、自由世界、整個文明世界的戰爭，且是為了未來而戰。對戰的是兩股力量：由伊朗領導的「邪惡軸心」，成員包括哈瑪斯、黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）及其他企圖讓中東地區退回中世紀的勢力；另一個則是進步的力量，期盼將中東帶往和平與繁榮。

內唐亞胡指出，哈瑪斯對以色列發動攻擊，其中一個原因就是為了破壞中東各國擴張和平。

蘇納克強調，英國絕對支持以色列在符合國際法的情況下，行使自我防衛權、追捕哈瑪斯、奪回人質、嚇阻哈瑪斯再度進犯，以及強化國家的長期安全。

蘇納克說，他瞭解以方正採取所有必要措施避免傷及平民，這和讓平民受到傷害的哈瑪斯恐怖分子有天壤之別。

他提到，英國為「每一位無辜失去生命的平民」感到哀痛，無論其信仰、國籍為何。

他說，巴勒斯坦人民也因哈瑪斯受害，因此他歡迎以方決定開放往加薩 的通道、允許人道救援進入。

以色列7日遭哈瑪斯自加薩走廊（Gaza Strip）發動突襲，8日正式對哈瑪斯宣戰。

綜合各項官方數據，戰事迄今估計已造成雙方近5000人死亡，其中以色列和巴勒斯坦的死亡人數分別約為1400人和3542人，是歷年以巴衝突死亡人數最多的一次。

此外，還有約200名以色列及外國公民遭哈瑪斯挾持。聯合國（UN）估計，在以色列對加薩展開轟炸後，被埋在斷壁殘垣瓦礫堆下以及下落不明的民眾恐有數百人。