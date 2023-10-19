我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

黑色星期一歷史重演？今昔對照1相似點令人發毛

巴勒斯坦：7名巴人在約旦河西岸喪命 開戰至今已73人

中央社雷馬拉19日綜合外電報導
約旦河西岸北部的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營，傷亡者的遺體遭抬出。（Getty Images）
約旦河西岸北部的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營，傷亡者的遺體遭抬出。（Getty Images）

巴勒斯坦衛生部指控，以色列軍隊今天在約旦河西岸（West Bank）的多起事件中殺死7名巴勒斯坦人。加薩走廊戰火延燒之際，西岸地區的死亡人數也不斷增加。

法新社報導，根據巴勒斯坦衛生部，10月7日加薩衝突爆發至今，至少已有73名巴人在約旦河西岸遭到以色列軍隊或屯墾者殺害。

最新的一起死亡事件是在西岸北部的努爾沙姆斯（Nur Shams）難民營，「佔領軍（指以軍）攻擊」造成4人身亡。

今天稍早，巴勒斯坦衛生部表示，另名16歲少年在營地內被以軍殺害。

在另一起事件中，以軍在伯利恆（Bethlehem）迪希（Dheisheh）難民營槍殺17歲難民，並在雷馬拉（Ramallah）以西的布德魯斯（Budrus）擊斃另名32歲難民。

以色列軍方則稱，在布德魯斯，人們「向部隊投擲燃燒彈和其他物品」、焚燒輪胎和垃圾桶，因此士兵才會向他們開槍。

自本月7日以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來，以軍在約旦河西岸展開廣泛逮捕行動，拘留了數百人，其中包括哈瑪斯成員。西岸的巴人也多次舉行集會，聲援沿海地區的同胞。

巴勒斯坦 以色列 加薩

上一則

以色列攻擊加薩 哈瑪斯：女性政治高層喪命

下一則

日本美國兩項指揮所聯合軍演 澳洲首度獲邀參加

延伸閱讀

以色列攻擊加薩 哈瑪斯：女性政治高層喪命

以色列攻擊加薩 哈瑪斯：女性政治高層喪命
拜登籲以勿重蹈美國錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻

拜登籲以勿重蹈美國錯誤 稱哈瑪斯突襲如15個911恐攻
墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯

墨菲發送備忘錄 要求州府確保制裁哈瑪斯
休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03

超人氣

更多 >
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆