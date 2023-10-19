西班牙官員批以色列種族滅絕 引爆外交衝突

貝拉拉（左）（Ione Belarra）16日在社群媒體X表示，我們可以黨和西班牙政府的立場，應當要求以色列終止在加薩「有計劃的種族滅絕」，並且支持巴勒斯坦人民。（美聯社）

西班牙政府官員16日批評以色列 對加薩 「種族滅絕」，遭以色列大使指責「與伊斯蘭國式的恐怖主義結盟」，西班牙外交部長致電以國大使駁斥指控並表明立場，解除這場外交衝突。

巴勒斯坦 伊斯蘭激進組織哈瑪斯集團（Hamas）7日突襲以色列後，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動猛烈空襲並「全面圍困」斷水斷電，在西班牙政壇引發不同意見。

西班牙代理社會權利部長、同時也是西班牙左翼聯合內閣政黨之一「我們可以黨」（Podemos）的黨魁貝拉拉（Ione Belarra）16日在社群媒體X表示，我們可以黨和西班牙政府的立場，應當要求以色列終止在加薩「有計劃的種族滅絕」，並且支持巴勒斯坦人民。

貝拉拉並要求西班牙政府，將以色列總統尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以戰爭罪告上國際刑事法院。

根據西班牙國家報（El País），貝拉拉15日也參與了抗議以色列暴行的示威活動。示威者高舉「這不是戰爭，是種族滅絕」的標語，譴責以色列的反擊手段侵害人權。當天將近有1萬人走上馬德里街頭，是西班牙近年來聲援巴勒斯坦活動規模最大的一次。

貝拉拉在社群媒體的發聲，引起以色列駐西班牙大使拉迪安-高登（Rodica Radian-Gordon）強烈不滿。

拉迪安-高登17日下午發表聲明表示，當以色列正在哀悼哈瑪斯對無辜平民的攻擊時，西班牙政府內部卻有「某些官員」選擇和「伊斯蘭國（ISIS）式的恐怖主義」站在同一陣線。她嚴厲要求西班牙代理總理桑傑士（Pedro Sanchez）明確譴責這些「不道德」和「可恥」的言論，認為這些言論會導致西班牙的猶太社區身處危險。

西班牙代理外交、歐盟暨合作部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）17日晚間結束部長會議後召開記者會表示，他已致電以色列大使，轉達西班牙政府對其聲明「深切不滿」，認為那是種「不友善」的外交姿態。阿爾巴雷斯當晚也發表聲明，斷然駁斥以色列大使館批評「西班牙某些政府官員與恐怖主義結盟」是錯誤的指控與「毫無根據的影射」。

但是，阿爾巴雷斯也強調，只有兩個人的聲音能代表西班牙政府的外交政策：西班牙總理的言論和他本人的言論。他表示，他不想評論其他部長的意見，無論如何，那些意見也不代表西班牙政府的立場。

至於西班牙政府的立場，阿爾巴雷斯重申：西班牙深切譴責哈瑪斯攻擊以色列無辜百姓，也認同以色列有自我防衛的權利，但是，任何軍事行動都應該遵守國際人道法。

阿爾巴雷斯認為，這場外交危機已經獲得解決，並保證他和以色列大使已達成共識，將共同努力維護西班牙和以色列之間的友誼。以色列大使館發言人也對國家報表示，在聽取西班牙外長解釋西班牙政府的立場後，外交爭議已消除，雙方「翻過了這一頁」。