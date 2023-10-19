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波蘭男在櫥窗內站著不動冒充人體模型 趁打烊後偷珠寶

編譯周辰陽／即時報導
波蘭一名22歲男子被控站在首都華沙一家購物中心的店鋪櫥窗裡假扮「人體模型」，好在商家關門打烊後偷竊珠寶，現在面臨最高10年有期徒刑。(截自X 平台@ The Legal SA)
波蘭一名22歲男子被控站在首都華沙一家購物中心的店鋪櫥窗裡假扮「人體模型」，好在商家關門打烊後偷竊珠寶，現在面臨最高10年有期徒刑。(截自X 平台@ The Legal SA)

波蘭一名22歲男子近日被控在首都華沙一家購物中心的店鋪櫥窗裡假扮成「人體模型」，並在關門打烊後偷竊珠寶。

BBC報導，監視器拍到這名男子在商店櫥窗裡站著不動，手上還拿著一個包包，就這樣混入了幾個人體模型之中，工作人員跟顧客都沒注意到任何不尋常的狀況。

警方表示，該男子一動也不動地站到打烊之後，直到「覺得安全了」，才到不同的門市閒逛「狩獵」，並在珠寶攤停下腳步、動手行竊，但最終運氣用盡，被保全發現與逮住

警方並未公布受害商家的店名，但該男子還被控犯下另外兩起案件，其中一起是在第二家購物中心的餐廳吃晚飯，並且等到營業時間結束，隨後進入一家服飾店，「把衣服換成了新的」，監視器則拍到他從服飾店半開的鐵捲門下方溜走。據悉，他之後又回到餐廳，再吃了一頓飯。

警方發言人Robert Szumiata說，在另一個地點發生的第三起案件中，該男子也是一直等到打烊之後，接著「從幾個收銀機拿錢，試圖偷走其他物品」。

警方公布了這名男子最終被捕的畫面，檢方則指他已經還押候審三個月。報導稱，他現在被控犯下夜盜罪與竊盜罪，面臨最高10年有期徒刑。

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