加薩醫院遇襲 伊朗外長發文警告以色列：時間到了

巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生巨大爆炸，這張18日的空拍照可見到民眾與記者站在現場被毀建築的前方。Getty Images

巴勒斯坦加薩 市的阿里阿拉伯醫院17日發生爆炸的幾個小時後，專家越來越擔心一場潛在的第三次世界大戰，伊朗 外交部長阿卜杜拉希揚在社群媒體平台「X」發布了一條不祥的訊息，警告以色列 的時間已經不多了。

紐約郵報報導，阿卜杜拉希揚在這條令人不寒而慄的訊息寫道，「猶太復國主義政權對醫院內超過一千名無辜婦孺犯下轟炸與屠殺的可怕罪行之後，現在是全球人類團結起來，對抗這個比伊斯蘭國及其殺戮機器要更可憎之偽政權的時候了」。

阿卜杜拉希揚最後特別用英語宣布，「時間『到了』」（Time is OVER）。半島電視台報導，阿卜杜拉希揚還呼籲，伊斯蘭合作組織（OIC）成員國應該對以色列實施石油禁運和其他制裁，並且驅逐所有以色列大使。

報導指出，伊朗駐敘利亞大使館也在「X」發文，用希伯來語跟阿拉伯兩種語言寫道，「時間到了」。