我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長投票又難產 川普盟友喬登二度失利

拜登稱看過國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

加薩醫院遇襲 伊朗外長發文警告以色列：時間到了

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生巨大爆炸，這張18日的空拍照可見到民眾與記者站在現場被毀建築的前方。Getty Images
巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生巨大爆炸，這張18日的空拍照可見到民眾與記者站在現場被毀建築的前方。Getty Images

巴勒斯坦加薩市的阿里阿拉伯醫院17日發生爆炸的幾個小時後，專家越來越擔心一場潛在的第三次世界大戰，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚在社群媒體平台「X」發布了一條不祥的訊息，警告以色列的時間已經不多了。

紐約郵報報導，阿卜杜拉希揚在這條令人不寒而慄的訊息寫道，「猶太復國主義政權對醫院內超過一千名無辜婦孺犯下轟炸與屠殺的可怕罪行之後，現在是全球人類團結起來，對抗這個比伊斯蘭國及其殺戮機器要更可憎之偽政權的時候了」。

阿卜杜拉希揚最後特別用英語宣布，「時間『到了』」（Time is OVER）。半島電視台報導，阿卜杜拉希揚還呼籲，伊斯蘭合作組織（OIC）成員國應該對以色列實施石油禁運和其他制裁，並且驅逐所有以色列大使。

報導指出，伊朗駐敘利亞大使館也在「X」發文，用希伯來語跟阿拉伯兩種語言寫道，「時間到了」。

阿卜杜拉希揚幾天之前就在警告，如果以色列繼續在加薩殺害平民，一個所謂「抵抗軸心」的區域民兵網絡將針對以方開闢「多條戰線」。他在16日晚間接受伊朗國家電視台的現場直播採訪時表示，「時間正在耗盡，如果針對巴勒斯坦人的戰爭罪行沒有立刻停止，其他多條戰線將會開啟，這一點不可避免」。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚13日在黎巴嫩首都貝魯特舉行記者會。美聯社
伊朗外交部長阿卜杜拉希揚13日在黎巴嫩首都貝魯特舉行記者會。美聯社

以色列 伊朗 加薩

上一則

以色列平民遭屠殺 美制裁10名哈瑪斯相關人員

下一則

普亭訪中會習近平 隨扈攜核按鈕手提箱罕見畫面曝光

延伸閱讀

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩

拜登結束訪以行程 以色列允援助從埃及進加薩
拜登稱看過美國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸

拜登稱看過美國防部資料 指向以色列未涉加薩醫院爆炸
以哈衝突／巴勒斯坦難民返加薩：寧像烈士死在家

以哈衝突／巴勒斯坦難民返加薩：寧像烈士死在家
阿拉伯世界譴責以國轟加薩醫院 以：激進分子該負責

阿拉伯世界譴責以國轟加薩醫院 以：激進分子該負責

熱門新聞

年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2023-10-13 10:42
AI晶片大廠輝達旗下以國伺服器商Mellanox創辦人兼執行長瓦德曼。（路透）

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

2023-10-13 12:26
以國特種部隊「第13突擊隊」成員7日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」收復行動。路透

影片曝光 以特種部隊救出250名人質 逮捕哈瑪斯1名副司令

2023-10-13 13:47
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

2023-10-15 11:03
「中華絨螯蟹」可以長到餐盤大小，腿上有獨特的白色毛皮，也被稱為上海大閘蟹。（Getty Images）

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

2023-10-16 02:30

超人氣

更多 >
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查
加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了
以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因
迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」

迪麗熱巴遭網民邪惡視角捕捉 這種身材「要我命直說」