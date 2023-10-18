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富豪搶買東京高級公寓 使東京房價漲到泡沫來新高

編譯簡國帆／即時報導
東京房價已漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。（路透）
東京房價已漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。（路透）

日本創業家正與外國買家爭搶供應稀缺的東京高級公寓，帶動東京房價漲到1980年代房市泡沫以來僅見的水準。

英國金融時報（FT）報導，東京待售新公寓的價格第3季漲到每平方公尺162萬日圓（10830美元），超越1990年的140萬日圓高峰。

追蹤日本房市的日本不動產經濟研究所數據也顯示，東京已出售新公寓的平均價格上半年衝上8870萬日圓，為泡沫後新高。該機構一名主管說，「主要買主都是富裕的日本個人」。

儘管東京的房價仍低於好幾個其他主要首都城市，但瑞銀分析師團隊估算，日本一般人買不起東京公寓的程度，在主要城市僅次於香港。

瑞銀在最近的報告指出，日本技能嫻熟的辦公室員工平均要花15年，才買得起東京都心的60平方公尺公寓，分別多於倫敦的11年、新加坡的十年及紐約的八年，「東京房市的失衡程度，已從20年前的價格遭低估，一直到現在的有泡沫之虞」，也和日本其他地區房價脫鉤。

原因之一是供給短缺。顧問業者戴德梁行（Cushman & Wakefield）的數據顯示，去年東京都心待售的公寓供給只有10800戶，是至少20年來最少。東京鑑定公司指出，今年供應已再度萎縮，對高級公寓的需求正對平均價格造成不成比例的影響。

東京房仲業者指出，來自中國等地的外國投資人，也受到低廉的日圓匯率所吸引進場，戴德梁行日本研究部門主管熊谷真理指出，外國買家擴大購買的趨勢「近期不太可能停止」。

房仲業指出，現在東京房市售價至少10億日圓的待售公寓，只有約100戶，但日本買家引領排隊。

日本富豪需求強

日本新開發案正在擴增這類房產的供應，例如十層樓、占地330公尺的森大廈麻布台之丘，知情人士透露，最貴的頂樓已以約220億日圓賣出。森大廈發言人證實迄今的多數買家都是日本人，都不願揭露公寓價格。

一名日本創業家說，他知道有三個創辦企業都在過去18個月內於東京證交所上市的創業家，也都有買麻布台之丘的公寓，「在較年輕的執行長中，這幢公寓是展現身分的新方式」，企業「創辦人過去會買土地蓋大房子，現在它們想買市中心的公寓」。

日本不動產經濟研究所指出，東京房價上漲，是由營建與建材成本上升、以及「長期缺工」帶動，當前時代「和泡沫時代非常不同」。

日本 房價 新加坡

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