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中情局前局長：以軍進加薩 會遭遇詭雷地雷與自殺炸彈客

編譯周辰陽／即時報導
以色列一輛裝甲車16日在靠近黎巴嫩邊境地區巡邏。歐新社
以色列一輛裝甲車16日在靠近黎巴嫩邊境地區巡邏。歐新社

美國中央情報局前局長、退役陸軍四星上將裴卓斯（David Petraeus）告訴英國天空新聞台，如果以色列對巴勒斯坦加薩走廊發動地面攻勢，就要面對做好充分準備的哈瑪斯武裝組織。

裴卓斯表示，哈瑪斯早已預期以軍會發動攻擊，「將再次出現詭雷、地雷跟房間爆炸，會出現穿著自殺背心的人，以軍將不得不對付這一切」。

他說，「以軍指揮官敏銳地意識到這一切，正試圖弄清楚怎麼減輕可能的損害，不可避免之處在於，將出現非常巨大的損失，城市作戰會消耗步兵」。

裴卓斯提到伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）的類似情況，伊拉克安全部隊當時得到了美國與聯軍支援，試圖掃蕩當地伊斯蘭國（IS）武裝分子。他說，摩蘇爾的面積跟加薩市相似，人口也差不多，「他們花了大概9個月辦到這一點，以色列知道他們沒有那麼多的時間」。

另根據俄羅斯官媒RT轉述，德國「明鏡」（Der Spiegel）新聞網站17日報導，總統拜登18日將訪問以色列，以色列對加薩的地面攻勢可能會在拜登結束訪以行程後才進行。匿名消息人士說，有「越來越多的跡象表明」，拜登人在以色列的時候，以軍「幾乎不可能」執行任何入侵加薩走廊計畫。

以色列 加薩 拜登

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