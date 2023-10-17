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「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行

編譯周辰陽／即時報導
加薩地區遭以軍全面封鎖斷水斷電，加薩市居民16日排隊取水。Getty Images
加薩地區遭以軍全面封鎖斷水斷電，加薩市居民16日排隊取水。Getty Images

以色列駐英國大使霍托夫利（Tzipi Hotovely）16日上天空新聞台接受專訪時表示，加薩走廊「不存在人道危機」。

赫芬頓郵報報導，天空新聞台主播博利（Kay Burley）詢問，以色列對加薩走廊人道危機有何看法時，霍托夫利答稱「不存在人道危機」。她說，「以色列負責以色列人的安全，哈瑪斯負責巴勒斯坦人的安全，現在是哈瑪斯需要為自己的侵害、殺害無辜以色列人付出代價的時候了，卻又不讓他們自己的人民撤離」。

霍托夫利表示，以色列正在跟國際組織合作，藉由鼓勵巴人撤離以確保他們安全。她說，哈瑪斯7日大屠殺被當成目標的民眾，並未得到這樣一個「機會」。她還說，以軍現在只瞄準軍事目標。

博利告訴霍托夫利，天空新聞台一直在播放加薩走廊人道危機畫面，但霍托夫利反駁稱，「妳是母親嗎？如果妳的孩子會在妳的眼前遭到處決，妳會有什麼感想？妳會預期妳的政府想到那些犯下這些罪刑的納粹分子，並說『稍等一下，我們要先保護敵人然後再保護我們的孩子」。

霍托夫利告訴博利，「對妳的首相而言，妳的孩子是優先考慮的事情，妳知道這一點嗎？」當博利再度提到加薩危機時，霍托夫利答稱，「怪哈瑪斯，去問哈瑪斯，他們為什麼要開啟這些暴行」。

根據報導，當博利再次詢問是否要承認加薩存在人道危機時，霍托夫利堅稱不存在。博利隨即提問，「那妳覺得正在發生什麼事情？」霍托夫利回答，「加薩有一場戰爭，一場哈瑪斯對無辜以色列人犯下恐怖屠殺而開始的戰爭」。

博利隨即追問，「那附帶損害呢？」霍托夫利則先強調哈瑪斯製造比伊斯蘭國更糟糕的罪行，「當美國跟聯軍一起發動這場對伊斯蘭國的戰爭時，超過十萬平民被困在交叉火網，以色列正在試圖阻止這種情況，以色列勝過世界上任何其他軍隊，我們正在發出警報，給他們找到庇護所的機會，我們正在做過去沒有其他西方國家軍隊做過的事情」。

以色列 哈瑪斯 加薩

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