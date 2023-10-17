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飛機發動機製造商勞斯萊斯節流 裁員最多2500人

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
知名飛機發動機製造商、英國的勞斯萊斯宣布，為了進一步大幅減少成本，將在全球裁員最多2500人。(路透)
知名飛機發動機製造商、英國的勞斯萊斯宣布，為了進一步大幅減少成本，將在全球裁員最多2500人。(路透)

知名飛機發動機製造商、英國的勞斯萊斯（Rolls-Royce）今天宣布，為了進一步大幅減少成本，將在全球裁員最多2500人，相當於6%左右人力。

法新社報導，勞斯萊斯以生產空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）飛機使用的發動機為人所知。集團透過聲明表示，依照為了讓公司「組織更簡明、更流暢所訂出的計畫，估計將在全球裁減2000至2500個職位」。

由於航空業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大受影響，勞斯萊斯前執行長伊斯特（Warren East）曾在2020年裁員9000多人，以度過難關。

現任執行長艾金畢爾吉奇（Tufan Erginbilgic）今年初上任後也立即展開業務重組，促使勞斯萊斯迅速由虧轉盈，8月公布的上半年財報由去年同期的稅後虧損16億英鎊轉為獲利12億英鎊。

艾金畢爾吉奇今天表示，勞斯萊斯正將自身打造成更適合未來環境，「這意味...組織要更有效率，能夠實現我們客戶、夥伴和股東的期望」。

勞斯萊斯的聲明還說，最新的重組行動，將有助其「在採購和供應鏈管理等關鍵領域強化能力，確保它們和公司的工程與技術卓越性一樣強大」。

重組 裁員 疫情

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