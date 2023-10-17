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恐襲衝著瑞典來 比利時直接護送球員球迷出境

中央社布魯塞爾17日綜合外電報導
在恐襲發生後，場內收到消息的瑞典球迷驚惶不敢置信。(Getty Images)
在恐襲發生後，場內收到消息的瑞典球迷驚惶不敢置信。(Getty Images)

比利時對戰瑞典的歐洲國家盃足球資格賽昨晚在布魯塞爾舉行，但球場附近有2名瑞典國民遭槍手擊斃，球迷憂心忡忡在現場等了2個半小時後才得以離開球場。

和兄弟一同觀賽的21歲球迷安特旺（Manon Antoine）向法新社表示：「我壓力很大，在想我們要怎麼回家，因為我們是搭地鐵來的。」

歐洲國家盃（European Championship）2024足球資格賽比利時對戰瑞典的賽事昨晚在包杜恩國王體育館（King Baudouin Stadium）舉行，兩隊合計約有3萬5000名球迷到場觀賽。攻擊案發生後，瑞典球迷是最後離開球場的人。

比利時足球協會執行長勒華（Manu Leroy）表示，警方已護送瑞典球迷和球員「直接前往機場並離境」，因為當時據說受伊斯蘭國（Islamic State）思想煽動的行凶者仍然在逃。

瑞典先前接連發生數起焚燒褻瀆伊斯蘭教「可蘭經」的事件，激怒了穆斯林，並招致聖戰士威脅。瑞典當局今年8月將恐攻警戒提高至第2高級別，同時警告瑞典在國外的利益恐受威脅。

犯嫌自稱古拉尼（Abdesalem Al Guilani），他在社群媒體上的影片中說：「我是真主阿拉的戰士。我來自伊斯蘭國（Islamist State）。我們愛那些愛我們的人，也恨那些恨我們的人。我們為了宗教而活，為了宗教而死。讚美真主。你們的兄弟以穆斯林之名復仇了。我目前殺了3名瑞典人…願那些我曾辜負的人原諒我。我也原諒所有人。願平安降臨。」

根據檢調人員說法，受害者的瑞典國籍，可能就是凶手的行凶動機。比利時幾家新聞媒體表示，遭殺害的兩名瑞典人遇害時身穿瑞典國家隊球衣。

在恐襲發生後，場內收到消息的瑞典球迷驚惶不敢置信。(Getty Images)
在恐襲發生後，場內收到消息的瑞典球迷驚惶不敢置信。(Getty Images)

勒華向比利時法語廣播電視台（RTBF）表示，球賽開始前10分鐘，主辦單位得知「發生了嚴重的事情」。

他說：「起初本來決定球賽應該繼續進行，因為對球迷來說，球場應該是最安全的地方，特別是對於瑞典球迷，（待在球場）他們才能安全。」

但中場時間，球賽以兩隊得分1比1的情況喊卡，且未再恢復賽事。

歐洲足球總會（UEFA）表示，中斷比賽的決定是與兩隊和比利時當局商議過後做出。

據路透報導，球迷奧弗斯特拉頓（Mathieu Van Overstraeten）和女兒、女兒的男友前來觀賽，卻接到家人警告說布魯塞爾可能發生槍擊案。

球賽取消不久後，主辦單位建議球迷留在場內。奧弗斯特拉頓指出，由於場內群眾想知道場外發生事件的細節，手機網路迅速負載過重。

他表示，群眾在球場內等待時高呼「大家一起」和「瑞典」。

奧弗斯特拉頓說：「我們沒有掌握太多細節。每10到15分鐘廣播就會感謝民眾的耐心，並呼籲大家保持冷靜。」

瑞典 比利 足球

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