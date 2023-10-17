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以軍追蹤上百萬手機數據 掌握加薩居民撤離狀況

中央社／耶路撒冷16日綜合外電報導
以色列戰車開進加薩走廊的邊界，外界關注以色列何時發動地面戰。（路透）
以色列戰車開進加薩走廊的邊界，外界關注以色列何時發動地面戰。（路透）

以色列南部一處軍事基地內，5名軍人在一間沒有窗戶的控制室裡盯著巨大的電腦螢幕，他們透過追蹤手機數據，監控加薩（Gaza）上百萬居民的撤離情況。

「紐約時報」報導，螢幕上顯示著加薩北部的即時地圖，這個人口稠密的地區約有110萬人居住在此，以色列軍方13日警告加薩北部居民為了自身安全往南疏散。以色列主要利用從100多萬台手機蒐集而來的數據建立這張地圖，讓軍方即時評估加薩居民的撤離狀況。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）連日發出電報，稱軍方很快就會在加薩北部展開地面行動，以殲滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）。控制加薩地區的哈瑪斯本月7日對以色列發動歷來最致命攻擊，造成1400多人死亡，至少199人被挾為人質；加薩衛生當局則表示，以色列反擊已造成2800多名巴勒斯坦人死亡。

以色列軍方允許紐時記者查看這個數據追蹤系統，盼能展現他們正盡其所能減少對平民的傷害，然而以色列戰機今天發動空襲時又導致數百名巴勒斯坦人喪命，包括在加薩南部地區。

螢幕顯示，有些社區以紅、白色塊呈現，代表當地仍有大批居民，而愈來愈多地方變成綠色和黃色，意味大多數居民已離開家園。

負責監督監控過程的准將穆哈（Udi Ben Muha）說：「這不是一個100%完美的系統，但能提供做出決策所需的資訊。這些顏色表明了什麼能做、什麼不能做。」

由於政治領導人尚未批准最終地面行動，以色列軍方今天陷入停滯狀態。以國軍隊今天晚上仍集結在加薩邊境，但未越界，而軍方正在觀察有多少平民離開加薩北部。

以色列也忙著在最後一刻，為數十萬名被徵召的後備軍人提供訓練和裝備，而多出的幾天讓外交官有時間與埃及持續談判，開放邊境讓平民撤離並讓援助車隊進入加薩，但迄今尚未成功。

分析人士說，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）邀請美國總統拜登本週訪問以色列，而以軍不太可能在拜登來訪期間發動入侵行動，讓拜登此行變得複雜。

前高階軍官、以色列瑞克曼大學（Reichman University）國際反恐研究所（International Institute for Counter-Terrorism）所長艾辛（Miri Eisin）說：「地面行動將會對雙方造成大量傷亡。」

她說：「當美國總統人在這裡時，你不會想這麼做。」

以色列 加薩 拜登

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