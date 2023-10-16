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營救被狹持愛犬 澳洲男子下水與袋鼠搏鬥

中央社雪梨16日電
一名澳洲男子拯救了他被袋鼠拖入水中並遭「鎖頭功」挾持的愛犬。男( 截自TikTok)
一名澳洲男子拯救了他被袋鼠拖入水中並遭「鎖頭功」挾持的愛犬。男( 截自TikTok)

一名澳洲男子為了拯救他被袋鼠拖入水中並遭「鎖頭功」挾持的愛犬，不惜跳下水與全身肌肉的袋鼠搏鬥。男子錄下這段經歷並放上網，今引起澳媒熱烈報導。

一名居住在澳洲維多利亞州（VIC）密杜拉（Mildura）小鎮的男子莫洛尼（Mick Moloney）上周末在墨雷河（Murray River）河邊散步，發現他的秋田犬Hatchi不見蹤影。他望向水面，竟發現一隻壯碩的袋鼠站在河中，並用強而有力的手臂掐住他愛犬的頭。袋鼠直直盯著莫洛尼看，Hatchi則幾乎半顆頭被埋進水面，發出痛苦的呼救聲。

影片來源：YouTube Australian Community Media

莫洛尼接受第7頻道新聞網（7NEWS）訪問表示，他當時見狀，立刻向袋鼠大叫「放開我的狗！」他以為袋鼠會放開他的狗，但事實並非如此。

「我心想，好吧，我得進去！」莫洛尼回憶，他看著全身肌肉的袋鼠，心想「這傢伙就像是剛像剛從監獄出來！」

進入水中之前，莫洛尼拿出手機紀錄一切，「我想我必須把他拍下來，因為沒有人會相信我。」

莫洛尼回憶，這隻袋鼠先是揍了他的頭，接著與他在水中打了起來，「我朝它臉上潑水，試圖挑起來，但它又向我揮了一拳！」

激烈的搏鬥後，莫洛尼終於在袋鼠手中拯救了他的愛犬Hatchi，「我把我的狗要回來了，這是最重要的！」

莫洛尼之後將紀錄這段經歷的影片放上網路，一天內已突破百萬點閱，更引發澳洲媒體熱烈報導。

澳洲 肌肉 監獄

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