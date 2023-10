以巴衝突延燒 歐洲反猶太主義浪潮再起

過去一周,住在德國首都柏林的猶太 人一覺醒來見到令人不寒而慄的景象:他們的公寓大樓前門被噴上「大衛之星」。歐洲各地猶太人正擔心可能成為穆斯林憤怒攻擊的目標。

As part of an intimidation campaign, some people in Berlin have started marking the buildings where Jews live pic.twitter.com/DapVPnIJ6v