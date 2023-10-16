以巴衝突延燒 歐洲反猶太主義浪潮再起

德黑蘭一個反以色列的廣告看板上畫著大衛之星，並題字「阿克薩洪水行動」。(Getty Images)

過去一周，住在德國首都柏林的猶太 人一覺醒來見到令人不寒而慄的景象：他們的公寓大樓前門被噴上「大衛之星」。歐洲各地猶太人正擔心可能成為穆斯林憤怒攻擊的目標。

As part of an intimidation campaign, some people in Berlin have started marking the buildings where Jews live pic.twitter.com/DapVPnIJ6v — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據德國警方說法，目前只出現過3起這類「大衛之星」（Star of David）噴漆事件。但對許多歐洲人來說，這喚起了1930年代的痛苦回憶。當時納粹衝鋒隊（storm trooper）以此標示猶太商家，鼓勵大眾到別處消費。

如今相同噴漆反映出，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）7日對以色列 發動突襲後，德國猶太人面臨的威脅和侮辱事件明顯增加。

哈瑪斯在這場攻擊中派槍手殺害了1400多名以色列軍民，並劫走數十名人質。事後巴勒斯坦運動人士在柏林街頭發放糖果慶祝。

德國政府猶太事務專員克雷恩（Felix Klein）表示，德國的猶太人「對於穆斯林團體和強硬左派組織展現的反猶太主義感到驚恐」。

隨著以色列和哈瑪斯的衝突加劇，歐洲各地的猶太人擔心，那些對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）採取軍事行動感到憤怒的穆斯林，可能把他們當作容易攻擊的箭靶。

法國擁有龐大的穆斯林人口，但同時也有僅次於以色列和美國的世界第3大猶太人口，因此當地情勢尤為緊繃。每當中東衝突急速升溫，經常在法國引發反猶太主義事件增加。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）14日表示，自從以色列和加薩走廊暴力情勢猛然加劇後，法國一共發生189起反猶太主義言行事件，65人因此被捕。法國網路仇恨言論檢舉平台Pharos也收到2449起通報。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）執行長艾傑內斯（Robert Ejnes）指出，過去每當阿拉伯世界和以色列的衝突升溫，都會波及在歐洲的猶太人，儘管相關攻擊行為通常沒有明確的邏輯可循。

艾傑內斯表示：「我難以理解，支持巴勒斯坦人為何會變成攻擊猶太會堂。」他說，支持巴勒斯坦理念的人不去攻擊以色列人，卻把矛頭「指向在法國的猶太人」。

而在英國，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，9月29日至10月12日間，共接到75起反猶太主義犯罪行為通報，與去年同期的12起相比大增。

向倫敦警方通報的反猶太主義事件與去年同期相比更成長7倍，從14起增至105起。倫敦北部3所猶太學校出於安全考量已暫時關閉。

在義大利，猶太人群體也感到非常焦慮。公共場所被畫上反猶太主義塗鴉，其中包括納粹萬字符號（swastika）和讚揚哈瑪斯的標語。米蘭一家醫院的牆被潦草寫上「猶太殺人犯進烤箱」的字樣。

曾任義大利首都羅馬猶太人群體領袖的杜瑞蓋洛（Ruth Dureghello）表示，隨著以色列加強對哈瑪斯的軍事反擊，她擔心反猶太人的情況會惡化。

杜瑞蓋洛表示，「起初全世界都支持以色列，根本沒有可能站在另一邊」；但這種觀點「已正在改變」。