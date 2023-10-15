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以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

編譯羅方妤／即時報導
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)
以色列麥當勞免費提供軍人數千份餐點，挺巴勒斯坦民眾揚言抵制。圖為洛杉磯一間麥當勞門市。(路透)

「新聞周刊」（Newsweek）報導，以色列麥當勞12日在社交媒體宣布，「11日我們已捐贈醫院和軍事單位4000份餐點，我們計畫每天提供戰場上和徵召區域的軍人，也會提供來店用餐的軍人折扣。我們已開放五間僅提供這些服務的門市」。儘管有些人贊成此舉措，但社交媒體已出現標籤「#BoycottMcDonalds」抵制活動，黎巴嫩南部港都錫登（Sidon）一間門市遭巴勒斯坦團體襲擊，其他國家的麥當勞在社交媒體X則發聲明畫清界線。

不過，黎巴嫩麥當勞門市遇襲沒有造成人員受傷。新德里電視台指出，黎巴嫩麥當勞在一則聲明中表示：「黎巴嫩麥當勞聲明，其他國家特許經營商的立場，並不以任何形式代表黎巴嫩麥當勞的立場。此外，黎巴嫩麥當勞不參與任何其他市場採取的行動，我們致力最大限度尊重並團結我們的國家與人民。」

同時，阿曼麥當勞也在社交媒體X發文支持加薩，阿拉伯聯合大公國麥當勞也在社交媒體表示對「加薩地區發生的事深感悲痛」。

X用戶@NoOnesX_寫道：「如果麥當勞提供免費餐點給以色列國防軍，而非提供給那些受影響的加薩民眾，我想『全球』所有穆斯林都會抵制麥當勞。」

另一名X用戶Hassaan Bokhari則發文呼籲：「抵制麥當勞！所有巴基斯坦門市必須設置糾察線以支持巴勒斯坦。」

不過，社交媒體Instagram也有網友支持以色列麥當勞的作法。

麥當勞 加薩 以色列

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