以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

「新聞周刊」(Newsweek)報導,以色列麥當勞 12日在社交媒體宣布,「11日我們已捐贈醫院和軍事單位4000份餐點,我們計畫每天提供戰場上和徵召區域的軍人,也會提供來店用餐的軍人折扣。我們已開放五間僅提供這些服務的門市」。儘管有些人贊成此舉措,但社交媒體已出現標籤「#BoycottMcDonalds」抵制活動,黎巴嫩南部港都錫登(Sidon)一間門市遭巴勒斯坦團體襲擊,其他國家的麥當勞在社交媒體X則發聲明畫清界線。

