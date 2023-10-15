以色列人質遇害 家屬怒批政府丟包 要求內唐亞胡下台

以色列軍方14日證實遭劫人質遇害，引爆民怨沸騰，上百民眾聚集以色列國防軍總部外抗議，要求總理內唐亞胡下台。（取材自X平台）

英國每日郵報報導，以色列 軍方於當地時間14日證實若干遭劫人質遇害，引爆廣大社會怒火，上百民眾聚集以色列國防軍總部外抗議，要求總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）下台以示負責。

稍早，以色列軍方表示在加薩 走廊周圍執行小規模、近距離作戰時發現人質遺體，消息一出旋即引發民怨沸騰，要求內唐亞胡辭職。

大批抗議群眾，包括遭劫人質的家屬，要求政府盡快和武裝團體哈瑪斯 就人質一事達成協議，否則就下台。

哈瑪斯和巴勒斯坦軍方希望用人質交換上千名被關在以色列的巴勒斯坦人。

對此以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）稍早透露，以色列沒有談判的意願，「我們不可能和誓言消滅以色列人的仇敵進行協商。」

本周稍早，耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）民調顯示，86%認為突襲行動是源於政府失責，56%要求總理辭職。

受害者家屬怒批政府丟包人質，希望內唐亞胡收拾包袱快滾。

因突襲行動痛失親人的列維氣憤說，「國家放棄南部城鎮的居民，對百姓的死活不管不顧，沉迷於政治攻防那點小事。」

抗議現場不乏譴責內唐亞胡的標語，「Bibi，你雙手沾滿鮮血」、「人民被拋棄了」、「立即解救人質」、「沒信用的政府下台」。Bibi是內唐亞胡的暱稱。

有的家屬還在等待政府給出更清楚的解釋，也有人要求軍方同意向俘虜運送醫療物資。

另一方面，哈瑪斯稱過去24小時有9名人質死於以色列空襲，其中4人是外籍。

以色列首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）14日表示目前已確認共126名人質。

如今，以色列狂轟猛炸加薩走廊，而且正在準備展開重大地面行動，導致人質的生死變得更加難測。