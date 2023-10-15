俄羅斯要求安理會表決決議案 籲以哈人道停火

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁。（Getty Images）

俄羅斯要求聯合國安理會明天就一項關於以色列 與哈瑪斯 （Hamas）衝突的決議草案進行表決，這項草案呼籲人道停火、並譴責對平民的暴力與所有恐怖主義行徑。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）昨天表示，自13日提交給15個成員國的安理會以來，這項決議草案的文本沒有任何改變。他預計投票將安排在美東時間明天下午3時進行。

這份一頁的決議草案呼籲釋放人質、提供人道援助，以及安全疏散有需要的平民，草案中提及以色列和巴勒斯坦 人，但未直接點名哈瑪斯。

聯合國安理會決議需要至少九票贊成，且美國、英國、法國、中國或俄羅斯不得投下否決票。美國傳統上會保護盟友以色列，不受安理會任何行動。

以色列正準備在加薩走廊（Gaza Strip）對伊朗支持的哈瑪斯展開地面攻擊。以色列先前已告知居住在這個人口稠密區的巴勒斯坦人向南撤離，前往與埃及的一處關閉邊界。

以色列矢言消滅哈瑪斯，以報復這個巴勒斯坦伊斯蘭組織7日發動的突襲。哈瑪斯襲擊以色列城鎮、造成1300多人死亡，並劫持人質，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。

以色列戰機和大砲則對加薩展開歷來最猛烈轟炸，全面包圍這片有230萬巴勒斯坦人居住的飛地。加薩當局表示，已有超過2200人喪生。