我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

俄羅斯要求安理會表決決議案 籲以哈人道停火

中央社／華盛頓15日綜合外電報導
俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁。（Getty Images）
俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁。（Getty Images）

俄羅斯要求聯合國安理會明天就一項關於以色列哈瑪斯（Hamas）衝突的決議草案進行表決，這項草案呼籲人道停火、並譴責對平民的暴力與所有恐怖主義行徑。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）昨天表示，自13日提交給15個成員國的安理會以來，這項決議草案的文本沒有任何改變。他預計投票將安排在美東時間明天下午3時進行。

這份一頁的決議草案呼籲釋放人質、提供人道援助，以及安全疏散有需要的平民，草案中提及以色列和巴勒斯坦人，但未直接點名哈瑪斯。

聯合國安理會決議需要至少九票贊成，且美國、英國、法國、中國或俄羅斯不得投下否決票。美國傳統上會保護盟友以色列，不受安理會任何行動。

以色列正準備在加薩走廊（Gaza Strip）對伊朗支持的哈瑪斯展開地面攻擊。以色列先前已告知居住在這個人口稠密區的巴勒斯坦人向南撤離，前往與埃及的一處關閉邊界。

以色列矢言消滅哈瑪斯，以報復這個巴勒斯坦伊斯蘭組織7日發動的突襲。哈瑪斯襲擊以色列城鎮、造成1300多人死亡，並劫持人質，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。

以色列戰機和大砲則對加薩展開歷來最猛烈轟炸，全面包圍這片有230萬巴勒斯坦人居住的飛地。加薩當局表示，已有超過2200人喪生。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

阿富汗西部再遇規模6.3強震 深度僅約10公里

延伸閱讀

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房

哈瑪斯「帶槍照顧」小人質 以軍：其父母死在鄰房
撤離大限已過 以色列36萬大軍準備陸海空進攻加薩

撤離大限已過 以色列36萬大軍準備陸海空進攻加薩
以色列情報失靈 非一日之寒

以色列情報失靈 非一日之寒
拜登通話以巴領導人 強調支持人道援助、哈瑪斯不等於巴國人民

拜登通話以巴領導人 強調支持人道援助、哈瑪斯不等於巴國人民

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園