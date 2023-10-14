哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日成功突襲以色列，顯示其計畫周詳，據稱其行動計畫指示要「盡量多殺人」、「多劫持人質」。圖為哈瑪斯成員當天駕駛繳獲的以色列軍車慶祝。(路透)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas)7日成功突襲以色列 ，顯示其計畫非常周詳，有聲稱是哈瑪斯「絕對機密」(top secret)的行動計畫曝光，指示要「盡量多殺人」、「多劫持人質」。

國家廣播公司新聞頻道(NBC News)13日報導，從哈瑪斯武裝分子遺體上搜獲一份標示有「絕密」的文件以及地圖，說明了哈瑪斯突襲以色列其中一個社區的詳細計畫。

該計畫是瞄準以色列卡法薩德(Kfar Sa'ad)集體農場(Kibbutz)的小學和青年中心為目標；這裡是平民婦孺聚集的地方，很容易得手。

行動是由哈瑪斯兩個作戰單位負責，一個負責控制卡法薩德東部，另一個負責控制西部。兩個作戰單位互相協作，一個負責控制新的「達阿特(Da'at)學校」，另一個負責扣押人質，搜查布内阿基瓦(Bnei Akiva)青年中心以及舊的「達阿特學校」。

文件顯示，兩個作戰單位是從兩個不同地點集結，分頭出發在卡法薩德會合，同時要「盡量多殺人」及「多劫持人質，包括針對婦女及兒童。

卡法薩德是四個最受重創的地方之一，另外三個是卡法阿札(Kfar Aza)、納哈爾·奧茲(Nahal Oz )及阿魯米姆(Alumim)，卡法薩德的死亡人數仍在確定。

這些絕密文件是以色列急救人員從哈瑪斯武裝分子遺體上搜獲，從10月7日以色列監視器畫面顯示哈瑪斯武裝分子進入卡法薩德集體農場的情況來看，與文件中的行動指示基本相同。

以色列軍方及政府消息人士指出，軍方及情報部門正分析檢獲的大量文件，上述的「絕密」文件只是其中之一。

從更廣泛的文件顯示，哈瑪斯一直有系統地收集加薩 邊境每個以色列集體農場的情報，並為每個集體農場制定具體的攻擊計畫，還特別圈出襲擊的建築物以及行動的交通方式，也描述了每個作戰單位使用的車輛數量、類型，以及如何行駛到目標。

消息人士形容，「其具體細緻程度列明牙科診所、超市、食堂位置，讓情報領域的任何人都驚得目瞪口呆。