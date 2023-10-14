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以巴衝突掀論戰 中東、西方國家數萬人選邊站聲援

中央社倫敦14日綜合外電報導
倫敦街頭聲援巴勒斯坦的示威民眾。(路透)
倫敦街頭聲援巴勒斯坦的示威民眾。(路透)

以色列遭遇巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲後加強空襲加薩走廊，在中東各地及亞洲、歐洲和美國部分地區有數萬人集會聲援巴勒斯坦人，但也有猶太人集會支持以色列。

路透報導，西方國家政府和許多公民對於以色列遭遇哈瑪斯（Hamas）突襲表達強烈支持和同情，不過以色列的反擊也引發憤怒反應，尤其是在阿拉伯和穆斯林國家。

昨天在土耳其，群眾聚集在清真寺外，高喊反以色列口號並向哈瑪斯致敬。在東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir），46歲商店老闆巴肯（Mikail Bakan）說：「整個穆斯林世界有必要團結起來反以色列。」

在約旦河西岸（West Bank）以色列占領的城市那不魯斯（Nablus），巴勒斯坦年輕人在街上縱火，並與以軍爆發肢體衝突。

在伊拉克首都巴格達，有數以萬計民眾在市中心的解放廣場（Tahrir Square）集會，他們揮舞巴勒斯坦旗幟、焚燒以色列國旗，同時高喊反美、反以口號。

伊朗國家電視台報導，伊朗政府組織的挺哈瑪斯集會在全國各地登場。伊朗是哈瑪斯主要支援者，也是以色列的最主要仇敵之一。

在義大利首都羅馬的一場抗議活動上，可見到一面巨大的巴勒斯坦旗幟飄揚。在德國首都柏林，有一些抗議群眾遭到警方逮捕。在丹麥的布拉邦特（Braband）等其他歐洲城市也出現示威活動。但德國和法國已經禁止支持巴勒斯坦的集會。

在印尼爪哇島城市梭羅（Solo）、孟加拉首都達卡和斯里蘭卡也都出現反以色列或支持巴勒斯坦的活動。在日本則有穆斯林在以色列駐東京大使館附近示威，高喊「以色列恐怖分子」和「解放巴勒斯坦」等口號。

此外在保加利亞、葉門、南非的開普敦（Cape Town）、印度的克什米爾（Kashmir）地區、巴基斯坦和埃及，也有示威群眾走上街頭。

一些西方國家表示，他們已經加強境內猶太會堂和猶太學校的安全措施，以防抗議活動演變成暴力行動。

在荷蘭，猶太學校出於安全考量關閉校園。在英國首都倫敦，也有2所猶太學校暫時關閉。

美國、法國和其他地方的猶太人則舉行集會聲援以色列，波蘭首都華沙也有和平祈禱活動。

在美國則有以巴各別支持群眾走上街頭，紐約市和洛杉磯等大城均加派警力維持猶太人和穆斯林社區的安全。

在華府的自由廣場（Freedom Plaza），有一場聲援以色列和美國猶太人的集會，吸引大約200人響應。

在紐約市則有大批示威者聚集在時報廣場（Times Square）附近，他們要求巴勒斯坦獨立，並譴責以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1121014

以色列 巴勒斯坦 猶太

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