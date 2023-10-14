校園攻擊疑與哈瑪斯有關 法將派7000兵加強巡邏

法國教育部長到發生慘案的阿拉斯校園致哀。(Getty Images)

法國東北部一所學校昨天發生俄羅斯 籍車臣裔激進分子闖入校園持刀刺死1名教師，3名成人傷重慘劇。法國當局發布緊急襲擊警戒，總統府今天表示將派出7000名士兵加強巡邏。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）譴責這起昨天發生在阿拉斯（Arras）校園的1死3傷慘案是「伊斯蘭主義者恐怖行動」。位於法國東北部的阿拉斯擁有大量的猶太人和穆斯林人口。

馬克宏昨天召開安全會議。會後總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級，表示「面對恐怖行動迫在眉睫的威脅或者遭遇襲擊後，進入最高的警戒與保護」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也在電視訪問中指出，阿拉斯高中攻擊事件「毫無疑問」與中東以色列、哈瑪斯 間緊張關係有關聯。

法新社報導，派遣士兵行動將於16日傍晚以前完成。

馬克宏說另一個地區的另一起「預謀攻擊」遭到安全部隊查獲阻止。

馬克宏訪視學校後說：「這所學校遭到伊斯蘭恐怖主義的野蠻襲擊。」他表示，受害者勇敢阻止襲擊者「可能挽救了許多生命」。

20多歲的犯嫌莫古奇柯夫（Mohammed Moguchkov）已遭警方逮捕。

莫古奇柯夫來自俄羅斯以穆斯林為主的南高加索地區車臣。警方消息人士告訴法新社，他已被法國登錄造冊名為Fiche S，納入潛在的安全威脅，並遭到法國國內安全總局（DGSI）的電子和實地跟監。

根據初步調查，莫古奇柯夫在犯案時高喊「真主至大」（Allahu akbar!）。