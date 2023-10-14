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校園攻擊疑與哈瑪斯有關 法將派7000兵加強巡邏

中央社巴黎14日綜合外電報導
法國教育部長到發生慘案的阿拉斯校園致哀。(Getty Images)
法國教育部長到發生慘案的阿拉斯校園致哀。(Getty Images)

法國東北部一所學校昨天發生俄羅斯籍車臣裔激進分子闖入校園持刀刺死1名教師，3名成人傷重慘劇。法國當局發布緊急襲擊警戒，總統府今天表示將派出7000名士兵加強巡邏。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責這起昨天發生在阿拉斯（Arras）校園的1死3傷慘案是「伊斯蘭主義者恐怖行動」。位於法國東北部的阿拉斯擁有大量的猶太人和穆斯林人口。

馬克宏昨天召開安全會議。會後總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級，表示「面對恐怖行動迫在眉睫的威脅或者遭遇襲擊後，進入最高的警戒與保護」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）也在電視訪問中指出，阿拉斯高中攻擊事件「毫無疑問」與中東以色列、哈瑪斯間緊張關係有關聯。

法新社報導，派遣士兵行動將於16日傍晚以前完成。

馬克宏說另一個地區的另一起「預謀攻擊」遭到安全部隊查獲阻止。

馬克宏訪視學校後說：「這所學校遭到伊斯蘭恐怖主義的野蠻襲擊。」他表示，受害者勇敢阻止襲擊者「可能挽救了許多生命」。

20多歲的犯嫌莫古奇柯夫（Mohammed Moguchkov）已遭警方逮捕。

莫古奇柯夫來自俄羅斯以穆斯林為主的南高加索地區車臣。警方消息人士告訴法新社，他已被法國登錄造冊名為Fiche S，納入潛在的安全威脅，並遭到法國國內安全總局（DGSI）的電子和實地跟監。

根據初步調查，莫古奇柯夫在犯案時高喊「真主至大」（Allahu akbar!）。

馬克宏 俄羅斯 哈瑪斯

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