日眾院議長回應性騷惹怒在野 連岸田都不挺

日本前眾院議長細田博之。（Getty Images）

日本自民黨籍眾議院議長細田博之13日舉行記者會回應外界質疑性騷擾 及跟統一教的關係時，因為不願正面回答提問等，不僅惹怒在野黨，連自民黨內及首相岸田文雄 都不挺。

日本讀賣新聞報導，細田遭受外界質疑的部分包括與「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的關係，及疑似對女記者等人性騷擾。

細田在記者會上說，自己只是應邀出席統一教聚會，「自民黨的人士都會應邀前往各種聚會」。

細田2014年到2021年總計8次出席與統一教相關團體的聚會，但他強調並沒有問題。

自民黨去年9月公布黨籍國會議員與統一教關係的調查結果，但細田被排除在調查對象外。他當時僅透過書面方式承認曾跟統一教團有所接觸，過去一年多來也一直拒絕出席記者會。

至於性騷疑雲的部分，細田說，雖然這是一個以有性騷擾為前提的提問，但他要以「並無此事」作為前提來說明。

細田說，「把不記得的事說得像確有此事一樣，這是對男性的騷擾」；他還說，「至今沒有任何一個人具體出面指控」。

細田在記者會上的連串言行不僅遭到在野黨砲轟，連自民黨同志 都不買帳，批評細田「不誠實」。

自民黨總裁岸田文雄在首相官邸受訪時說，一般來說，如果沒有人出面指控就代表沒有性騷擾，「這種想法並不恰當」。

細田雖然在記者會上表明因「健康問題」將請辭議長一職，但同時也表示將繼續角逐下一屆眾議員席次。自民黨內年輕同志對此質疑，「明明就對健康感到不安，卻還要繼續擔任議員，讓人無法理解」。

時事通信社報導，這場記者會原定只舉行30分鐘，且只有加盟記者俱樂部的新聞媒體可以各派一人參加。更有甚者，僅開放媒體拍攝記者會開頭致詞的影像及照片。

雖然之後在記者俱樂部方面提出全程拍攝影像與照片的需求獲准，且記者會時間也拉長到近一小時，但因為想提問的記者非常多，現場可以聽到記者提出「為什麼結束了」、「還有問題要問」等抱怨。