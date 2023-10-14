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歐盟外長：台灣是歐洲與中國關係裡的重大安全問題

記者陳宥菘／即時報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。(路透)
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾。(路透)

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）12日展開訪中行，香港「南華早報」13日刊出署名文章，他在文中表達了歐洲希望擴大與中國在全球議題上的合作，因此「脫鉤」是不可能的。他也強調雙邊必須繼續接觸，以解決在貿易失衡以及烏克蘭和台灣等安全問題上的分歧。

除了烏克蘭危機，波瑞爾指出，台灣是歐中關係中另一個重大安全問題。他強調，歐洲的立場很明確，歐洲對與台灣的雙邊關係表示同意，而這不意味著承認台灣是獨立國家。此外，歐洲同意透過有意義和公開的對話解決緊張局勢，不接受任何方面的恐嚇、脅迫和挑釁，亦反對使用武力。

根據「南華早報」刊出的內容，波瑞爾表示，自己此次到訪中國，就是要「坦誠地」交流歐中關係中存在的障礙，探討如何更有效地處理好這段關係。

波瑞爾稱，歐洲對於多極世界表示歡迎，也不尋求遏制中國在全球的崛起。相反地，歐洲希望與中國更多地在重大全球挑戰上合作，包含氣候變遷、健康和發展中國家債務減免等議題。他強調，這就是為什麼任何形式的「脫鉤」不僅是不可取的，而且是不可能的。

在經濟方面，波瑞爾坦言，歐中關係目前還「遠未令人滿意」。他指出，中歐關係多年來失衡，而且這種不平衡還在持續惡化，如歐洲公司進入中國市場持續困難。

波瑞爾直言，近期歐洲對華投資急劇下滑，若無法更好地進入中國市場，歐洲投資者就會轉身離去。他還提到，當歐洲大眾認為與中國的貿易失衡正在危及自身行業，他們就會要求採取更多保護主義措施。因此，解決貿易關係不平衡問題符合歐中的共同利益。

波瑞爾提到了近幾個月以來，歐盟決定 「降低經濟風險」的決定。他說明，這是源於新冠疫情大流行，以及俄羅斯入侵烏克蘭的結果。當進口來源過於單一，歐洲必須減輕依賴以降低供應鏈的風險。他更稱，這猶如習近平自2020年起提出「中國要建構自主可控、安全可靠、關鍵時刻實現自循環的國內供給體系」，是中國特色的去風險化。

波瑞爾最後強調，「安全」是歐中關係的一個重要面向。他提到，自俄烏戰爭爆發以來，中國的矛盾立場在歐洲一直難以理解，因為中國並沒有利用其獨特的影響力說服俄羅斯停止這種侵略。而另一個重大安全問題就是台灣。

波瑞爾於12日抵達上海，展開訪華之旅。他於13日轉往北京，並與中國外交部長王毅共同主持中歐高級別戰略對話，兩人於會上同意籌備雙邊領導人年底前會晤。

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