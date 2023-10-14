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巴西雨林大火…疑非法焚林 亞馬遜州首府籠罩有毒煙霧

中央社巴西瑪瑙斯14日綜合外電報導
巴西最大州亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）連日籠罩在森林大火造成的有毒煙霧中。（路透）
巴西最大州亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）連日籠罩在森林大火造成的有毒煙霧中。（路透）

巴西最大州亞馬遜州的首府瑪瑙斯（Manaus）連日來籠罩在森林大火造成的有毒煙霧中，當局因此被迫取消馬拉松等一些公共活動。巴西政府將大火歸咎於非法焚林。

法新社報導，亞馬遜雨林的大火，從11日開始在巴西北部亞馬遜州（Amazonas）最大城市瑪瑙斯的上空形成一片灰色煙霧帶。

根據世界空氣品質指數（World Air Quality Index），擁有近200萬人口的瑪瑙斯是目前全球空氣品質最糟的城市之一。

72歲的瑪瑙斯居民芮斯（Maria Luiza Reis）說：「煙霧正對我們造成傷害。焚燒森林的人們不曉得自己做了什麼，很多動物也性命垂危。」

「這令人難過，也讓我們的生活更加困難。我本來就有健康問題，現在得戴上口罩才不會吸入毒氣。」

巴西衛生當局呼籲民眾盡量避免外出，以免暴露在汙染的空氣中。

巴西衛生部公共衛生緊急事務部門主任賈西亞（Marcio Garcia）指出，暴露在煙霧中的民眾面臨「很大的風險」，主要是呼吸道方面的疾病。

根據巴西國家太空署（National Institute for Space Research，INPE）的資料，亞馬遜州本月遭遇過去25年來最嚴重的森林大火情況。截至12日止總共發生2770起火災，和去年同期相比暴增了154%。

巴西政府13日宣布將派出2架直升機及增派149名消防員，以協助目前在當地執行任務的近乎同等人數消防人員。

巴西環境部長席瓦（Marina Silva）將這些森林大火歸咎於「犯罪分子」縱火焚林以取得農耕地。她13日在記者會上表示：「亞馬遜地區的火災都不是天然的。」

亞馬遜地區正經歷異常嚴重的乾旱，聖嬰現象加劇了乾旱現象，造成一些河川的水位急遽下降。

瑪瑙斯馬拉松活動取消，讓部分跑者感到失望。其中一人表示：「我專程從戈恩尼亞（Goiania）來參加15日的馬拉松，但活動取消，令人沮喪。」

巴西 亞馬遜 馬拉松

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