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以色列令北加薩撤離 逃難車隊卻遇空襲 現場慘狀影片曝光

編譯周辰陽／即時報導
以色列軍方此前命令巴勒斯坦加薩走廊超過一百萬名居民在24小時內立刻往南撤離，聯合國則駁斥此一要求為「不可能」。哈瑪斯官員則示，數十名巴勒斯坦人13日乘車試圖逃離時死於以軍空襲。（翻攝自X平台 / Ramy Abdu| رامي عبده）
以色列軍方此前命令巴勒斯坦加薩走廊超過一百萬名居民在24小時內立刻往南撤離，聯合國則駁斥此一要求為「不可能」。哈瑪斯官員則示，數十名巴勒斯坦人13日乘車試圖逃離時死於以軍空襲。（翻攝自X平台 / Ramy Abdu| رامي عبده）

以色列軍方此前命令巴勒斯坦加薩走廊超過一百萬名居民在24小時內立刻往南撤離，聯合國則駁斥此一要求為「不可能」。半島電視台13日報導，統治加薩地區的激進組織哈瑪斯官員表示，數十名巴勒斯坦人試圖逃離時死於以軍的空襲。

根據加薩的巴勒斯坦衛生部說法，以軍這波空襲導致正在逃離北加薩的數十人死亡，超過2百人受傷。哈瑪斯媒體辦公室則明確指出，70人在搭車離開加薩市時死在以色列的空襲之下，其中大多數是婦女與小孩，並指遇襲車輛是在三個地點遭到鎖定。

社群媒體平台「X」（前身為推特）流傳著一隻影像，可見到沿著加薩主要高速公路錄製的現場影像可見到此一致命空襲後果慘狀。據轉述，黑色濃煙從遭到大火吞噬的汽車竄出，數具遺體散落在路面，其中還包括了幾名年幼兒童，而在道路朝北的一側，遺體就攤在附掛於卡車的平板拖車上，周圍則是腳踏車在內的個人行李。

根據華郵在即時更新的說明，這隻影片沿著Salah Al-Deen路錄製，首先由開源情報研究人員Chris Osieck跟Gabòr Friesen進行地理定位，並經過華郵本身證實。以色列國防軍沒有立即發表回應。

半島電視台報導，以國軍方命令立即撤離後，數千名巴勒斯坦平民就開始在持續的密集空襲之下逃往南加薩，但幾乎沒有出現大規模外逃的跡象。也有許多巴勒斯坦人表示，他們不會遵守以色列的撤離命令。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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