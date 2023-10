以色列令北加薩撤離 逃難車隊卻遇空襲 現場慘狀影片曝光

以色列 軍方此前命令巴勒斯坦加薩 走廊超過一百萬名居民在24小時內立刻往南撤離,聯合國則駁斥此一要求為「不可能」。半島電視台13日報導,統治加薩地區的激進組織哈瑪斯官員表示,數十名巴勒斯坦人試圖逃離時死於以軍的空襲。

根據加薩的巴勒斯坦衛生部說法,以軍這波空襲導致正在逃離北加薩的數十人死亡,超過2百人受傷。哈瑪斯媒體辦公室則明確指出,70人在搭車離開加薩市時死在以色列的空襲之下,其中大多數是婦女與小孩,並指遇襲車輛是在三個地點遭到鎖定。

社群媒體平台「X」(前身為推特)流傳著一隻影像,可見到沿著加薩主要高速公路錄製的現場影像可見到此一致命空襲後果慘狀。據轉述,黑色濃煙從遭到大火吞噬的汽車竄出,數具遺體散落在路面,其中還包括了幾名年幼兒童,而在道路朝北的一側,遺體就攤在附掛於卡車的平板拖車上,周圍則是腳踏車在內的個人行李。

WARNING: Graphic and disturbing.

First footage of civilian vehicles trying to flee Gaza City on the orders of Israel before being bombed by the Israeli army.

#Gazagenocide #GazaUnderAttack pic.twitter.com/GMsj2UU5qc