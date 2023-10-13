才炸死路透記者 BBC採訪團隊遭以色列警方持槍攔查 手機遭扔地

BBC採訪團隊被以色列警方持槍攔查。（取自BBC）

以色列 與哈瑪斯 衝突愈演愈烈，國際媒體紛紛湧入前線採訪，稍早才傳出一名路透攝影記者遭到以色列空襲黎巴嫩邊境時炸死，另有6名記者受傷，現在又傳出BBC採訪團隊被以色列警方攔查，記者試圖拍攝時，手機還被扔在地上，還被攻擊頸部。

BBC阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的一家飯店時，半路遭到以色列警方攔截，儘管車上貼有明顯的媒體標誌，記者們也都穿著採訪背心，仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

記者圖通吉（Muhannad Tutunji）與阿布迪亞布（Haitham Abudiab）表示，他們下車後隨即出示BBC的記者證，但對方仍用槍指著採訪團隊，要求他們趴在牆上接受盤查。

圖通吉表示，當他準備拿起手機拍攝事發狀況時，卻遭以色列警方搶走並被扔在地上，頸部還遭擊中。

BBC發言人指出，「我們部署在特拉維夫的BBC新聞阿拉伯語採訪團隊昨晚被以色列警察攔截並襲擊，他們乘坐一輛明顯標記為媒體的車輛。記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩 的衝突。」目前以色列警方尚未給出回應。