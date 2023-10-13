我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

以色列首次對加薩展開地面戰 內唐亞胡：報復行動才剛開始

才炸死路透記者 BBC採訪團隊遭以色列警方持槍攔查 手機遭扔地

編譯徐榆涵／即時報導
BBC採訪團隊被以色列警方持槍攔查。（取自BBC）
BBC採訪團隊被以色列警方持槍攔查。（取自BBC）

以色列哈瑪斯衝突愈演愈烈，國際媒體紛紛湧入前線採訪，稍早才傳出一名路透攝影記者遭到以色列空襲黎巴嫩邊境時炸死，另有6名記者受傷，現在又傳出BBC採訪團隊被以色列警方攔查，記者試圖拍攝時，手機還被扔在地上，還被攻擊頸部。

BBC阿拉伯語採訪團隊13日乘坐採訪車前往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的一家飯店時，半路遭到以色列警方攔截，儘管車上貼有明顯的媒體標誌，記者們也都穿著採訪背心，仍被要求全員下車，並被推到牆上盤查。

記者圖通吉（Muhannad Tutunji）與阿布迪亞布（Haitham Abudiab）表示，他們下車後隨即出示BBC的記者證，但對方仍用槍指著採訪團隊，要求他們趴在牆上接受盤查。

圖通吉表示，當他準備拿起手機拍攝事發狀況時，卻遭以色列警方搶走並被扔在地上，頸部還遭擊中。

BBC發言人指出，「我們部署在特拉維夫的BBC新聞阿拉伯語採訪團隊昨晚被以色列警察攔截並襲擊，他們乘坐一輛明顯標記為媒體的車輛。記者必須要能夠自由的報導以色列和加薩的衝突。」目前以色列警方尚未給出回應。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

以色列首次對加薩展開地面戰 內唐亞胡：報復行動才剛開始

延伸閱讀

以色列封鎖加薩 中國聯大代表籲推動停火 防止更嚴重人道災難

以色列封鎖加薩 中國聯大代表籲推動停火 防止更嚴重人道災難
逃離加薩戰火 美首架撤僑班機降落雅典

逃離加薩戰火 美首架撤僑班機降落雅典
以色列首次對加薩展開地面戰 內唐亞胡：報復行動才剛開始

以色列首次對加薩展開地面戰 內唐亞胡：報復行動才剛開始
以色列朝黎巴嫩邊境開砲 路透攝影記者遭炸身亡、6記者受傷

以色列朝黎巴嫩邊境開砲 路透攝影記者遭炸身亡、6記者受傷

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
年僅19歲的拉維特趕回以色列捍衛家園，卻在一場與哈瑪斯戰士的武裝衝突中不幸喪命。（取材自拉維特Instagram）

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

2023-10-12 20:19

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡