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校園持刀攻擊與哈瑪斯有關 法國發布緊急襲擊警戒

中央社巴黎13日專電
法國北部阿拉斯的甘必大高中13日發生了持刀攻擊事件，造成一人死亡，另外兩人受到重傷。圖為警察站在該校門前。Getty Images
法國北部阿拉斯的甘必大高中13日發生了持刀攻擊事件，造成一人死亡，另外兩人受到重傷。圖為警察站在該校門前。Getty Images

法國阿拉斯市一所高中今天發生砍殺攻擊，造成一位教師喪生。政府今晚表示攻擊事件「毫無疑問」與以巴衝突有關，總理柏納更發布緊急襲擊警戒，祭出最高警戒避免事態延燒。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）衝突之際，法國北部城市阿拉斯（Arras） 一所甘必大高中（Gambetta high school）今天上午發生俄羅斯籍車臣裔激進分子闖入校園持刀砍殺釀1死3傷的慘案，凶手作案前高喊「真主至大」。

事態緊急，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今晚召開安全會議。會後總理柏納（Elisabeth Borne）宣布法國進入「緊急襲擊」（urgence attentat）狀態，也是反恐安全計畫（Plan Vigipirate）的最高層級，表示「面對恐怖行動迫在眉睫的威脅或者遭遇襲擊後，進入最高的警戒與保護」。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今晚也在電視訪問中指出，阿拉斯高中攻擊事件「毫無疑問」與中東以色列、哈瑪斯間緊張關係有關聯。

達馬南說：「根據情報，很不幸的，中東局勢與付諸行動的攻擊間無庸置疑有所關聯」，其中一個原因是由於「可恥的」號召。

哈瑪斯領袖將13日定為「全球憤怒日」（day of rage），呼籲全球支持者發動襲擊，反擊以色列在加薩的軍事行動。今天以色列駐北京外交人員家屬遇刺很可能也是號召之下的行動。

達馬南表示，「緊急襲擊」警戒發布後，警察維安的部署與力度將會加大。

世界報（Le Monde）指出，早在哈瑪斯7日突襲以色列後，法國情報單位便拉警報，內政部也多次召開內部安全會議，避免「二度感染」（surinfection），也就是國際戰事使本就緊繃的社會再度「發炎」。

情報單位當時指出，「有（激進主義）付諸行動的氛圍」，恐怕會有孤狼行動，難以事先偵查預防，如今擔憂不幸成真。

以巴衝突爆發後，法國派出警力監視全國600間猶太教堂、協會與文化會所等。今天校園攻擊後，達馬南隨即宣布大力調高全國校園的警戒程度。

國內安全研究中心主席蒙布里耶（Thibault de Montbrial）今天接受歐洲1台（Europe 1）訪問時指出：「哈瑪斯負責人發出號召後，恐怖行動的風險就升高了好幾級。」

熟知伊斯蘭文化與法國的阿爾及利亞著名作家桑薩（Boualem Sansal）今天在接受費加洛報（Le Figaro）專訪時表示，近年以色列與阿拉伯國家的關係似乎進入正常化，弱化了西方國家與人民的警惕，同時削減了傳統伊斯蘭重要人物和組織的威望與影響力，卻也使部分勢力更加激進。

桑薩認為，「哈瑪斯突襲是一連串攻擊的開始，將打向以色列與承認以色列、與以國簽訂或考慮與其簽訂亞伯拉罕協議的阿拉伯國家。這波攻勢也將強烈襲擊西方國家，尤其是法國，把法國永遠趕出北非、沙赫爾地區（Sahel），甚至整個非洲」。

由於殉道者在伊斯蘭教義中被視為英雄，他擔心，這些屠殺行動可能會「為法國年輕伊斯蘭主義者帶來令人毛骨悚然的幻想」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）抵達阿拉斯的甘必大高中（ G...
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）抵達阿拉斯的甘必大高中（ Gambetta high school）。Getty Images

以色列 哈瑪斯 內政部

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