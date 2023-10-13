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每30秒就轟炸一次加薩 法媒：以色列軍像「上緊發條」

編譯羅方妤／即時報導
以色列火砲部隊13日在南部以國和加薩接壤邊境駐紮。新華社
以色列火砲部隊13日在南部以國和加薩接壤邊境駐紮。新華社

法國國際新聞頻道France24報導，以色列軍就像「上緊發條」一樣，每30秒就砲擊一次加薩。以國軍方表示，他們自7日遭哈瑪斯襲擊以來，已向加薩擊發6000枚彈藥。以國近日不斷砲擊和空襲加薩，並為可能發動地面攻擊行動做準備。

以國也在加薩附近集結部隊、戰車和其他重裝甲設備，並徵召30萬名預備役軍人。以軍在加薩邊境田野沿線部署150毫米火砲，每座火砲僅相隔數公尺。每次火砲齊射，地面都會震動，空氣瀰漫震耳欲聾的巨響。

部署在該地區的24歲預備役軍人湯姆（Tom）表示：「很快地，就不會有可以戰鬥、攻擊我們和糟蹋我們生命的人存在。我不知道我會做什麼，但有件事是肯定的：我們會將他們從地圖上抹去。自猶太大屠殺以來，沒有人像這樣屠殺猶太人。」

一輛以國梅卡瓦主力戰車開往加薩邊境，加薩里瑪（Al Rimal）地區上空飄著滾滾黑煙。一名試圖前往以國靠近加薩邊境南部城市納哈勒奧茲（Nahal Oz），採訪婦女和兒童被殺的記者遭以軍阻攔。其中一人說：「這沒什麼好看的。這是戰爭。」

加薩 猶太 哈瑪斯

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