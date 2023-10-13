CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)13日報導，哈瑪斯 (Hamas)民兵組織突擊以色列 ，位於世界各地以色列年輕人紛紛趕著返鄉效力，理由是「別無選擇」。

基於安全考量而姓氏保密的班(Ben)受訪時說，聽到哈瑪斯攻擊音樂節的消息震驚不已，因為家人參加了這場活動。他說，當時立即為母親做了神聖祈禱(Kaddish)，「我手足無措，祈禱著寧可母親被殺也不要被綁架。這是惡夢，我禱告著就讓母親死亡吧，千萬別被帶走」。

長達八小時的期間，與妻兒一起旅居英國倫敦的班，透過WhatsApp通訊軟體接受母親與弟弟傳來動態更新，告知躲在樹叢裡，周圍傳出槍響，附近有人經過時說的「真主至大」(Allahu Akbar)。他說，接收每則訊息約有兩分鐘的斷訊延遲，那兩分鐘的等待非常煎熬。他表示，聽到有緊急避難地點，把地圖傳給母親與弟弟，終於讓他們逃出音樂節地點。

隔天一早，班便搭機飛回以色列，抵達後與家人匆匆見面，就趕到特拉維夫(Tel Aviv)東南方的羅德市(Lod)，加入友人成立的社區臨時守衛隊，負責糧食運送任務，接下來還將擔任協助以色列南部居民疏散的司機。他說，回到家鄉至少能貢獻力量，「我不能留在倫敦，整天盯著電視報導」。

CNN報導，以色列與哈瑪斯爆發一個世代以來最緊張的戰爭衝突，分布世界各地的以色列年輕人毅然返鄉加入戰場。路透報導，以色列航空公司艾拉(El Al)、以斯雷(Israir)、阿基亞(Arkia)均為旅居海外的後備軍人加開班機。

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)發言人史彼爾曼(Doron Spielman)11日對CNN表示，已對30萬後備軍人發布動員令。

29歲的費雪(Ilan Fisher)在澳洲 參加友人婚禮時得知哈瑪斯突襲消息，估計自己很快將收到動員令。他說，許多朋友表達願意收留，讓他暫住墨爾本，「可是以目前的狀況看來，情勢可能越來越壞，我除了回去，別無選擇」。