我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

記者顏伶如／即時報導
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)
身處戰地的以色列軍人。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)13日報導，哈瑪斯(Hamas)民兵組織突擊以色列，位於世界各地以色列年輕人紛紛趕著返鄉效力，理由是「別無選擇」。

基於安全考量而姓氏保密的班(Ben)受訪時說，聽到哈瑪斯攻擊音樂節的消息震驚不已，因為家人參加了這場活動。他說，當時立即為母親做了神聖祈禱(Kaddish)，「我手足無措，祈禱著寧可母親被殺也不要被綁架。這是惡夢，我禱告著就讓母親死亡吧，千萬別被帶走」。

長達八小時的期間，與妻兒一起旅居英國倫敦的班，透過WhatsApp通訊軟體接受母親與弟弟傳來動態更新，告知躲在樹叢裡，周圍傳出槍響，附近有人經過時說的「真主至大」(Allahu Akbar)。他說，接收每則訊息約有兩分鐘的斷訊延遲，那兩分鐘的等待非常煎熬。他表示，聽到有緊急避難地點，把地圖傳給母親與弟弟，終於讓他們逃出音樂節地點。

隔天一早，班便搭機飛回以色列，抵達後與家人匆匆見面，就趕到特拉維夫(Tel Aviv)東南方的羅德市(Lod)，加入友人成立的社區臨時守衛隊，負責糧食運送任務，接下來還將擔任協助以色列南部居民疏散的司機。他說，回到家鄉至少能貢獻力量，「我不能留在倫敦，整天盯著電視報導」。

CNN報導，以色列與哈瑪斯爆發一個世代以來最緊張的戰爭衝突，分布世界各地的以色列年輕人毅然返鄉加入戰場。路透報導，以色列航空公司艾拉(El Al)、以斯雷(Israir)、阿基亞(Arkia)均為旅居海外的後備軍人加開班機。

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)發言人史彼爾曼(Doron Spielman)11日對CNN表示，已對30萬後備軍人發布動員令。

29歲的費雪(Ilan Fisher)在澳洲參加友人婚禮時得知哈瑪斯突襲消息，估計自己很快將收到動員令。他說，許多朋友表達願意收留，讓他暫住墨爾本，「可是以目前的狀況看來，情勢可能越來越壞，我除了回去，別無選擇」。

以色列 哈瑪斯 澳洲

上一則

以巴衝突若引發更廣泛的中東戰爭 全球經濟恐陷入衰退

下一則

以色列空投傳單要加薩居民立刻往南逃 哈瑪斯：別回應

延伸閱讀

鮮血染紅嬰兒床、孩童遭爆頭慘死 以國控哈瑪斯暴行：比ISIS殘忍

鮮血染紅嬰兒床、孩童遭爆頭慘死 以國控哈瑪斯暴行：比ISIS殘忍
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
曾被富比世評為「最有錢恐怖組織」 哈瑪斯資金哪來？

曾被富比世評為「最有錢恐怖組織」 哈瑪斯資金哪來？
哈瑪斯：以色列空襲炸死13名人質 包括外國人

哈瑪斯：以色列空襲炸死13名人質 包括外國人

熱門新聞

巴勒斯坦加薩走廊實際執政的激進團體「哈瑪斯」7日宣布展開新的行動，他們發射5000枚火箭，槍手也乘機滲透以色列城鎮。美聯社

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

2023-10-07 13:16
加拿大亞伯達省的班夫國家公園9月29日發生了灰熊攻擊事件，導致道格．英格利斯（右）與珍妮．古斯（左）跟他們的愛犬死亡，英格利斯的叔叔近日公布了他們生前的最後訊息。(照片翻攝：MAILONLINE)

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

2023-10-06 11:26
巴勒斯坦哈瑪斯組織7日以火箭突襲以色列，打得以色列措手不及，讓以色列上下籠罩著羞辱、失敗、震驚的氣氛中。(Getty Images)

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

2023-10-07 22:12
德國籍刺青師遭「哈瑪斯」擄殺，放卡車後方遊街示眾且遭褻瀆。（取材自X平台）

德籍刺青女遭哈瑪斯擄殺 半裸屍體放卡車遊街示眾

2023-10-08 21:20
以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）建築遭哈瑪斯摧毀，以色列軍人拉起封鎖線，攝於8日。示意圖。（歐新社）

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

2023-10-08 08:57
以色列與巴勒斯坦爆發嚴重衝突，中國學者認為，此次事件凸顯以色列邊境系統、邊檢系統都失靈了。（美聯社）

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

2023-10-08 07:33

超人氣

更多 >
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛

清潔磁磚、縫隙省力效率高 電動刷兩萬人愛
前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命
原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死

原本來美度假…以19歲女兵衝前線救全隊同袍 遭哈瑪斯射死