以巴衝突若引發更廣泛的中東戰爭 全球經濟恐陷入衰退

更急劇的戰事升級，可能會使以色列和向哈瑪斯提供武器和資金的伊朗發生直接衝突。彭博經濟研究估計，在這種情況下油價可能飆升至每桶150美元，全球經濟成長率降至1.7%，全球經濟產值將減少約1兆美元。(美聯社)

這次以巴衝突可能擾亂全球經濟，若更多國家捲入其中，甚至會使全球經濟陷入衰退。彭博經濟研究模擬三種情境，分別列出不同情況對全球經濟成長和通膨的可能影響。

情境一：衝突僅限於加薩走廊

2014年哈瑪斯綁架和謀殺三名以色列 人，隨後以色列與該組織交戰，導致2,000多人死亡。這場衝突沒有蔓延到巴勒斯坦這塊領土之外，對油價 乃至全球經濟的影響也很小。

過去一周的死亡人數已更高。不過當前衝突的一種可能軌跡，基本上是重演2014年，加上美國對伊朗 石油實施更嚴格的制裁。

隨著與美國的關係改善，伊朗今年的石油日產量增加多達70萬桶。若這些石油在美國的壓力下從市場消失，彭博經濟研究估計油價每桶將上漲3至4美元。

這種情況對全球經濟的影響將微不足道，尤其是沙國和阿聯可利用閒置產能來抵銷伊朗的產量損失。

情境二：代理人戰爭

若衝突蔓延到黎巴嫩和敘利亞，那這實際上將變成伊朗和以色列之間的代理人戰爭，經濟代價將會更高。

這增加了以色列和伊朗直接衝突的可能性，從而推升油價。在2006年的以色列-真主黨戰爭中，原油價格每桶上漲5美元。放到今天，相同的情況將使油價上漲10%至每桶94美元左右。

整個中東地區的緊張局勢也可能升溫。埃及、黎巴嫩和突尼西亞都陷入了經濟和政治停滯。以色列對哈瑪斯襲擊事件的回應，已引發鄰國抗議。在阿拉伯世界，反以色列和反政府的動亂之間僅一線之隔。2010年代初的阿拉伯之春重演，並非不可想像。

隨之而來的全球經濟影響有二個：油價每桶上漲10%，以及金融市場的避險行為，和阿拉伯之春時期發生的事類似。彭博認為有恐慌指數之稱的VIX波動率指數會上升8個百分點。

整體而言，對明年的全球經濟成長造成0.3個百分點的拖累，相當於減少約3,000億美元的產值，將使經濟成長增速放緩至2.4%，若撇除2020年新冠危機、2009年金融風暴，將是三十年來最小增幅。

油價上漲還會使全球通膨率上升約0.2個百分點，盤旋在6%附近，對央行官員帶來維持貨幣政策緊縮的壓力。

情境三：伊朗-以色列戰爭

伊朗和以色列發生直接衝突的可能性很低，但卻很危險。

原油價格可能不會像1973年那樣飆漲。當時阿拉伯國家實施禁運，報復美國在當年的戰爭中支持以色列。但如果以色列和伊朗向對方發射飛彈，油價可能會像1990年伊拉克入侵科威特後那樣上漲。鑒於今天的基礎要高得多，如此幅度的飆升可能會使油價漲到每桶150美元。

若伊朗決定關閉荷莫茲海峽，沙國和阿聯的閒置產能可能無法挽救局面，因全球每日石油供應的五分之一通過這條海峽。金融市場也會出現更極端的避險轉變，可能與1990年VIX波動率指數飆升16個百分點相當。

將這些數字代入，彭博經濟研究的模型預測，全球經濟成長幅度將下滑1個百分點，2024年會降至1.7%。中國大陸等經濟體的快速成長，意味全球不容易直接陷入衰退。若剔除新冠疫情和全球金融海嘯，這也會是1982年以來最低的成長幅度，當時Fed為遏制1970年代石油衝擊帶來的通膨而大舉升息。

如此嚴重的石油衝擊，還會破壞全球遏制通膨的努力，使明年全球通膨率保持在6.7%。在美國，2%的通膨目標將遙不可及，而昂貴的汽油價格，將成為拜登競選連任的阻礙。

可以肯定的是，中東趨於穩定的希望破滅了。近年來，沙國和伊朗和解，以色列與幾個阿拉伯國家簽署和平條約，以及沙國可能很快效仿的前景，引發人們預期該地區數十年紛爭可能結束。然而事與願違，現在遭遇一場新的衝突。

俄烏戰爭、美中貿易戰，以及台灣的緊張局勢升溫，都在在表明地緣政治又成為經濟和市場運行的一個驅動力。在中東，地緣政治因素從未真正遠颺。