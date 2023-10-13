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「打倒以色列」 伊拉克及伊朗民眾上街挺巴勒斯坦

中央社巴格達/德黑蘭13日綜合外電報導
遊行者聚集在巴格達市區「解放廣場」（Tahrir Square）大喊 「向占領說不，向美國說不」等口號。（歐新社）
遊行者聚集在巴格達市區「解放廣場」（Tahrir Square）大喊 「向占領說不，向美國說不」等口號。（歐新社）

以色列空襲報復巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」對其發動大規模突襲行動之際，伊拉克及伊朗今天各有數以千計民眾上街遊行，力挺巴勒斯坦人。

伊拉克國營電視台指出，數以千計的民眾走上首都巴格達街頭遊行。法新社記者報導，在伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）呼籲參與「力挺加薩」的遊行後，遊行者聚集在巴格達市區「解放廣場」（Tahrir Square）大喊 「向占領說不，向美國說不」等口號。

另外，伊朗首都德黑蘭同樣有數以千計的民眾走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持。法新社記者指出，遊行者揮舞伊朗、巴勒斯坦及真主黨（Hezbollah）旗幟，並焚燒美國及以色列國旗，還高舉寫有「打倒美國」、「打倒以色列」的橫幅。

其他伊斯蘭國家的城市也出現類似集會遊行。

路透稍早時報導，統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列，造成至少1300人死亡，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。以色列隨後持續對加薩（Gaza）發動空襲和砲擊作為報復，目前有超過1500名巴勒斯坦人喪生。

巴勒斯坦 以色列 加薩

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