法暫時禁止一切挺巴勒斯坦抗議活動 挨批「自由不再」

法國內政部長達馬南12日宣布，在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列開戰期間，對法國境內的挺巴勒斯坦示威活動發布系統性禁令，但當天仍有數百名示威者無視政府禁令與聚集到巴黎市中心抗議。(路透)

隨著以哈衝突到了前所未有的高度，世界各地都上演了支持以色列與巴勒斯坦 雙方的示威抗議，有些集會更導致了暴力衝突。法國內政部 長達馬南（Gérald Darmanin）12日宣布，因應反猶太 行為上升，在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列開戰期間，系統性禁止挺巴勒斯坦的示威活動。

Politico Europe與CNN報導，根據法新社最先看到和其他法媒跟進報導的一分文件，達馬南向警方發出了「嚴格指示」，「因為有可能造成擾亂公共秩序，挺巴勒斯坦示威應予禁止」，並指「組織這些明令禁止的示威應該導致逮捕」。

達馬南同時呼籲警方保護法國猶太人造訪的所有地點，例如猶太會堂（synagogues）和學校。同時，任何在法國領土犯下反猶太行為的外籍人士將遭到「立刻驅逐出境」。法國內政部告訴法新社，未來將對「組織者與搗亂者」進行逮捕。

不過，在達馬南發出禁令後，仍有示威者來到歷史悠久的共和廣場（Place de la République）。群眾吹口哨與鼓掌，並用法語高喊「我們都是巴勒斯坦人」跟「巴勒斯坦將活下來，巴勒斯坦將獲勝」等口號。

一位抗議者接受路透訪問時，稱挺巴勒斯坦集會禁令「極不公正」，並稱自己因為戴上巴勒斯坦傳統頭巾「Keffiyeh」而被罰款135歐元（約143.5美元）。

另一位叫瑞安（Ryan）的與會者則認為禁令「在法治下不正常」。他說，「在法國，他們所說的法國是一個偉大的國家，卻不能如同你的權利自由示威。不幸的是，此時自由不再。我們被迫違抗法國的法律，正如人們所說，示威以展示真相」。

根據報導，法國總統馬克宏12日晚間向全國發表演說時呼籲人民繼續團結一致，「正是這面團結的盾牌，將保護我們免於漸行漸遠與所有的仇恨」。但數百名示威者無視禁令與聚集到巴黎市中心，警方與憲兵則動用催淚瓦斯跟噴水車試圖加以驅散。