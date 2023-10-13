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哈瑪斯情蒐超越以往 戰士擁以色列城鎮地圖、戰車弱點指南

編譯徐榆涵／即時報導
哈瑪斯武裝分子做足功課，還隨身攜帶欲針對的以色列城鎮和軍事基地詳細地圖。(路透)
哈瑪斯武裝分子做足功課，還隨身攜帶欲針對的以色列城鎮和軍事基地詳細地圖。(路透)

華爾街日報報導稱，7日襲擊以色列南部地區的哈瑪斯武裝分子，隨身攜帶了他們所瞄準的城鎮和軍事基地的詳細地圖，有些還攜帶戰術指南，該指南描述以色列陸軍裝甲車的弱點。

以色列軍隊和救援人員在襲擊現場或被殺害的的哈瑪斯戰士身上發現了阿拉伯語文件。以色列官員表示，當局正在檢視這些文件。

整體來看，這些文件表明，哈瑪斯一開始就不僅以軍事設施為目標，還打算攻擊平民集中地區並劫持人質。這些文件也顯示出哈瑪斯的情報蒐集規模和對攻擊行動的籌備程度。

前以色列軍事情報官員、特拉維夫大學巴勒斯坦研究論壇負責人米爾斯坦（Michael Milstein）指出，「他們（哈瑪斯）確切知道目標為何。他們過去採取的任何措施都未曾達到如此程度。」

據報導，在一份日期為2023年6月15日的14頁「最高機密」文件中，描述了潛入加薩附近梅法勒西姆（Mefalsim）集體農莊並劫持居民作為人質的計畫。

該報援引的文件稱，「兩支由五人組成的小組和一名指揮官將在Y日S時展開行動。」文件中還包括該鎮的地圖和空拍照片，稱該處有1000名由安全志願隊保護的「平民」。

該文件還警告稱，駐紮在附近的以色列軍隊可能在「3至5分鐘內」抵達梅法勒西姆。

梅法勒西姆7日遭到哈瑪斯襲擊，但根據41歲居民埃雷茲（Tamir Erez）說法，當地志願軍反擊成功，未造成人員傷亡。但附近其他地區如貝里（Be'eri Kibbutz）和卡法阿扎 （Kfar Aza）等遭受許多傷亡，許多平民被挾為人質。

哈瑪斯 以色列 加薩

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