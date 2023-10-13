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平壤否認哈瑪斯使用北韓武器 控華府甩鍋衝突責任

中央社／首爾13日綜合外電報導
據報哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭。（取材自X平台）
據報哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭。（取材自X平台）

北韓今天否認巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）用北韓武器來攻擊以色列，說部分媒體報導的這項說法，是美國試圖把這場衝突的責任轉嫁到第三國身上。

美國自由亞洲電台（Radio Free Asia）本周援引軍方專家說法報導，稱哈瑪斯武裝分子可能使用北韓武器，還說巴勒斯坦戰士的影片顯示似為火箭發射器的物品，疑似來自北韓。

美國政府所有的美國之音（Voice of America）也引述情報專家說法指出，哈瑪斯使用的部分武器可能源自北韓。

軍事專家本周表示，自衝突地區拍到的照片顯示，哈瑪斯武裝分子可能在使用北韓武器，包括F-7火箭推進榴彈。

德州安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）曾對北韓的軍售進行研究。他說，多年來一直傳出哈瑪斯在使用F-7。

他說，「這可能是新供應的武器，或是先前最早於2009年運出的武器」，無論如何，這些武器可能是從北韓經由伊朗或敘利亞間接運交到哈瑪斯手中。

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）報導：「美國政府卑鄙的新聞機構和不倫不類的專家在散布毫無根據且不實的謠言，說『北韓的武器』似乎被用來攻擊以色列。」

北韓中央通信社說：「這不過是要把其（美國）錯誤霸權政策造成中東危機的過錯轉嫁到第三國身上，如此一來才能逃避國際聚焦批評這個邪惡帝國。」

美國白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）今天表示，他無法證實哈瑪斯所使用火箭來源的相關報導。

柯比補充表示，美國在世上其他地方、包括朝鮮半島的安全戰略，不會受到以色列與哈瑪斯危機影響。

北韓官媒本周早前譴責以色列在加薩（Gaza）地區製造殺戮。

北韓經常指責美國將朝鮮半島推向核戰邊緣。

北韓中央通信社指出，以巴衝突已成為華府除了烏克蘭危機外的另一個「巨大戰略包袱」，並顯示出美國霸權戰略及美國欲成為全球唯一超級強權目標的限制。

北韓 哈瑪斯 以色列

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