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以哈衝突金正恩也參一腳？哈瑪斯士兵疑拿北韓製武器

編譯徐榆涵／即時報導
據報哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭。（取材自X平台）
據報哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭。（取材自X平台）

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，以色列也予以反擊，雙方交戰引發世界關注。軍事部落客「War Noir」日前在社群媒體X（前身為推特）上發文聲稱，哈瑪斯有成員手持北韓製造的「F-7」HE-Frag火箭；南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙也表示，俄烏衝突之後，北韓製的武器受到關注，北韓可能認為這是展現自身價值的好時機。

軍事部落客「War Noir」8日在X發文稱，根據當地流出的一段影片，發現哈瑪斯成員手持一枚不常見的「F-7」HE-Frag（高爆破片）火箭，而這款武器最初是在北韓製造的。

北韓跟巴勒斯坦的關係似乎不一般，在哈瑪斯發動突襲的第三天，北韓官媒「勞動新聞」就曾報導譴責以色列，認為這是以色列過去對巴勒斯坦無止盡犯罪所導致的結果，且這也不是北韓媒體第一次公開支持巴勒斯坦。

美國自由亞州電台(RFA)也引述「War Noir」的文章報導，美國安吉洛州立大學（Angelo State University）教授貝奇托（Bruce Bechtol）出身自美國國防情報局（DIA），他在受訪時表示，哈瑪斯一直有在使用北韓製造的武器，除了「F-7」之外，可能還有其他來自北韓的武器。

來自北韓的武器意外在這場戰事中曝光，南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙也表示，俄烏衝突之後，北韓製的武器受到關注，北韓可能認為這是展現自身價值的好機會，也不排除北韓是在炫耀自己作為非法武器供應者的地位，這甚至有可能改變現在的北韓外交模式。

北韓 哈瑪斯 巴勒斯坦

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