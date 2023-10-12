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以色列總理公開「哈瑪斯屠殺嬰兒照」 怒斥：泯滅人性

編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡12日在社群媒體X貼出嬰兒遭殘忍殺害的照片。（取自X平台）
以色列總理內唐亞胡12日在社群媒體X貼出嬰兒遭殘忍殺害的照片。（取自X平台）

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，造成以色列數千人死傷，甚至傳出有嬰兒遭到殘忍殺害。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）12日在社群媒體X（前身為推特）貼出嬰兒遭殺害的照片，證明哈瑪斯在以色列南部犯下的殘忍暴行。

內唐亞胡12日在X貼出，以色列孩童遭哈瑪斯虐殺的相關照片，稱稍早已展示其中一些照片給訪的美國國務卿布林肯看過，照片中有嬰兒遭暴頭慘死，還有嬰兒被燒到焦成黑炭，場面相當駭人。內唐亞胡指責，哈瑪斯根本跟伊斯蘭國（ISIS）一樣，行為泯滅人性。

布林肯12日在特拉維夫與內唐亞胡一同發表談話時證實，他看到令人痛心的暴行畫面。他表示，「當我看到被殺害的家庭照片時，例如在尼爾奧茲（Nir Oz）的家中避難時被殺害的父母和其三個小孩，我不可能不想起自己的孩子。 」

布林肯說，「這只是哈瑪斯無數恐怖行為之一，一連串的殘暴和不人道行為，是的，讓人想起ISIS最糟的情況。嬰兒被屠殺、屍體被褻瀆。年輕人被活活燒死、婦女被強暴、父母和孩子在彼此面前遭處決。我們要如何才能理解並消化這些?」

拜登11日在白宮與猶太領袖們舉行圓桌會議，會後在記者會公開表示，「讓美國人看見正在發生的事情很重要，我（從政）很久了，從未想過會看到並確認恐怖分子斬首孩童的照片。」白宮稍後緊急澄清，強調拜登並未親自見到該斬首照片，他的評論僅僅是基於從內唐亞胡辦公室得到的消息。

甚至有嬰兒被燒到焦成黑炭。（取自X平台）
甚至有嬰兒被燒到焦成黑炭。（取自X平台）

哈瑪斯 以色列 布林肯

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