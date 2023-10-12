以哈衝突造成區域安全危機 英國海空軍部署東地中海

以哈衝突造成新一波區域安全危機，英國近日將在東地中海一帶部署海、空軍和海軍陸戰隊，以儘早偵測可能導致區域情勢進一步惡化的因素、發揮嚇阻功能、支援以色列 自我防衛，並協助執行國際人道任務。

英國首相府今天表示，空軍海上巡邏偵察機將於13日開始執行任務，追蹤可能進一步威脅區域安全的現象，包括可疑的武器運送。

此外，一個海軍任務小組下週將移防東地中海，以支援國際人道行動。

根據規劃，英方將出動數量不等的P-8「海神式」（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機及監控設備、1艘登陸艦、1艘傷患收容船、3架可支援反潛和兩棲作戰的直升機、規模達一個連的海軍陸戰隊，以隨時待命準備協助以色列及其他已在區域內活動的夥伴。

此外，首相蘇納克（Rishi Sunak）訓令派駐以色列、賽普勒斯及區域內其他地點的英方軍事團隊提升戰備，以支援任何緊急應變計畫、協助以色列周邊國家應對不穩定局勢擴大。

蘇納克今天早上與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話。根據首相府發布的談話紀要，蘇納克指出，無論在哪裡發生，恐怖主義都是必須被打擊的邪惡現象；同時，預防衝突擴散也十分重要。

蘇納克提到，英國願協助埃及應對埃及與加薩 走廊（Gaza Strip）之間嚴峻的安全情勢，包括確保人道和領務（含撤僑）考量的邊界穿越途徑暢通。蘇納克強調，各方有必要協助平民離開加薩。

首相府預告，蘇納克將出席13日在瑞典舉行的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）峰會，與北歐各國領導人研商如何同時顧及中東與歐洲安全情勢。俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭，至今持續對烏克蘭進行無差別攻擊。

JEF由英國主導，成員為北歐和波羅的海國家，以及荷蘭。

首相府指出，蘇納克訪問瑞典期間將登上正在北歐執行巡邏任務的英國海軍「勇敢級」（Daring-class）防空驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond），並聽取簡報，內容預計觸及正在地中海參與北大西洋公約組織（NATO）部署的同級驅逐艦「鄧肯」（HMS Duncan）。

在首相府今天發布對中東地區的軍事部署規劃前，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）11至12日在北約布魯塞爾總部出席防長會議，期間談及中東區域情勢。外交大臣柯維立（James Cleverly）11日則訪問以色列，與總統赫佐格（Isaac Herzog）及外長柯恩（Eli Cohen）會晤，是首位走訪以巴衝突熱點的外國外交首長。

夏普斯今天說，英國必須嚇阻「外部惡意干預」、嚇阻尋求給中東既有緊張情勢火上加油的勢力。

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯 」（Hamas）7日早上自受其控制的加薩走廊對以色列發動突襲，引發以國政府8日正式宣戰，戰事迄今已造成雙方分別超過千人死亡，且戰火有擴大至周邊國家的跡象。

英國政府於2001年將哈瑪斯列入恐怖主義組織名單。哈瑪斯在近日的攻擊行動估計挾持超過百名以色列人質並將他們強行運送至加薩。以色列政府宣告將「殲滅」哈瑪斯、圍困加薩，並對加薩斷水斷電斷糧。

不過，有鑑於加薩居民超過200萬人，以方的「殲滅」、包圍及可能的大規模地面作戰與空襲行動恐引發人道災難，且有違反國際法和戰爭準則之虞，即便是以色列最堅強的盟友美國政府近日也提醒，以方的回應需在國際法允許範圍內、符合比例原則。

另一方面，是否允許加薩居民大規模撤離也成為棘手難題。在7日戰火爆發前與以色列同樣對加薩實施封鎖的埃及政府除了對接收大量難民有疑慮，也擔憂開放邊界、與各國合作設置難民安全走廊將形同鼓勵以色列對加薩放手攻擊。目前埃及政府僅同意聯合國及其他國際人道救援物資借道位於拉法（Rafah）的既有唯一開放關卡進入加薩。

哈瑪斯慣以平民為掩護，如今還掌握估計逾百名以色列人質，這也對以國政府構成挑戰。此外，儘管以色列的主要盟友，包括美、英政府持續強調以國有權自衛，如何避免以國的升級反攻行動因違反國際法和人道、戰爭準則以至於侵蝕對以支持的正當性，同時必須防範更多區域內外國家藉故或藉機加入衝突，著實是一大難題。

除了對以軍事援助，英國政府今天並宣布額外投入300萬英鎊（約365萬美元），資助猶太慈善組織「社區安全信託」（Community Security Trust, CST）在英國境內強化學校、猶太會堂及住宅區的安全。

CST指出，過去4天以來，英國境內總計發生139起反猶仇恨攻擊，較去年同期增加400%。1121013