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以巴衝突25美公民死 布林肯：美會一直挺以色列

中央社特拉維夫12日綜合外電報導
布林肯（左）今天訪問以色列，會晤以色列總理尼坦雅胡（右）（Benjamin Netanyahu）。（Getty Images）
布林肯（左）今天訪問以色列，會晤以色列總理尼坦雅胡（右）（Benjamin Netanyahu）。（Getty Images）

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天訪問以色列，他誓言美國會「一直」支持以色列，但表示巴勒斯坦人擁有「正當願望」，而激進組織哈瑪斯不能代表這些願望。

法新社報導，在以色列和哈瑪斯（Hamas）戰得如火如荼之際，布林肯會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時表示：「你們或許已經足夠強大，能夠單獨保護自己，但只要美國存在，你們就不需要這樣做。我們會一直在你們身邊。」

哈瑪斯上週末發動突襲，造成以色列1200人死亡，布林肯在以軍隊猛烈回擊之際訪問以色列，表達與以色列休戚與共，並更新美國公民死亡人數，表示已確認至少25人死亡。

布林肯表示：「任何希望實現和平和正義的人，都必須譴責哈瑪斯的恐怖統治。我們知道哈瑪斯不代表巴勒斯坦人，也不代表他們對生活在同等安全、自由、公平正義機會和尊嚴的正當願望。」

布林肯擁有世俗化猶太背景，他表示：「我不僅是以美國國務卿身分，也是以一名猶太人身分來到這裡。」

布林肯承諾，拜登政府和美國國會會合力滿足以色列的軍事要求。這些要求獲得美國跨黨派的廣泛支持。

布林肯表示：「隨著以色列防禦需求的發展，我們會與國會合力確保這些需求得到滿足。」

以色列 布林肯 哈瑪斯

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